Schneeschieber und Schippe in Leipzig kaufen? Schwierig, aber nicht unmöglich

Sie sind derzeit so gefragt, wie das Klopapier im Lockdown: Schneeschieber und Schippen. Es ist lange her, dass so viel Schnee in Leipzig gefallen ist. Viele Mieter und Grundstückseigentümer fragen sich jetzt: wo soll ich jetzt einen Schneeschieber herbekommen? Das ist zumindest in Leipzig schwierig, aber nichts aussichtslos.

Märkte, wie Globus und Obi haben noch Restposten. Aber: Die Mitarbeiter stehen vor denselben Problemen, wie alle anderen. „Ein Teil unserer Mitarbeiter ist heute schlicht nicht auf Arbeit gekommen. Schon aus Sicherheitsgründen, aber auch wegen der personellen Kapazitäten ist es uns heute leider nicht möglich, den Markt bis 21 Uhr geöffnet zu haben“, erklärte Matthias Henke, Geschäftsleiter des Globus-Marktes in Wachau. Auch der Markt in Seehausen steht vor demselben Problem. Henke: „Wir haben noch ein paar Schneeschieber vorrätig, aber die Posten sind marginal.“

Baumärkte dürfen laut Corona-Schutzverordnung nicht öffnen

In den Leipziger Baumärkten verhindert neben dem Wetter und den Verkehrsbedingungen noch eine andere Tatsache die Versorgung mit Räumutensilien – die Corona-Schutzverordnung, wegen derer die Märkte geschlossen haben. „Wir haben Schneeschieber & Co. im Lager. Ausliefern beziehungsweise verkaufen dürfen wir aber nur an Gewerbetreibende. Der Normalverbraucher geht leer aus. Hier wäre es notwendig, dass die Behörden die Regelungen anpassen. Zurzeit bekommen nur Hausmeisterdienste und Firmen Waren von uns“, erklärt Michael Rudolph, Marktleiter des Obi-Marktes in Leipzig-Burghausen.

Kleine Händler haben nur noch Restbestände

Die kleinen Händler, wie Haushaltswaren Rauch in der Karl-Liebknecht-Straße bestätigen die hohe Nachfrage. „Wir haben etwa noch 30 Schneeschieber im Angebot – die Schippen sind inzwischen ausverkauft“, sagte ein Verkäufer.

Bei Kohle und anderen Brennstoffen kommt man in den Obi-Baumärkten eher zum Zug. „Die lagern wir vor dem Markt im Außenbereich und können die an die Kunden geben. Wir dürfen die Märkte aber nicht öffnen“, so Michael Rudolph.

Stadt regelt die Räumpflicht für Grundstückseigentümer

Die Räumpflicht hat die Stadt Leipzig in einer Satzung geregelt. Hauseigentümer müssen grundstückseigene und angrenzende öffentliche Gehwege selbst von Schnee und Eis befreien. Die Räumpflicht kann der Eigentümer auch an den Mieter übertragen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich das im Mietvertrag wiederfindet. In der entsprechenden Satzung der Stadt Leipzig heißt es dazu: „Der Anlieger ist Räum- und Streupflichtiger. Als Anlieger werden Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Nießbraucher bezeichnet also die Personen, die laut Grundbuch ein so genanntes dingliches Benutzungsrecht am Grundstück haben.“

In Leipzig ist der Einsatz von Streusalz übrigens nicht erlaubt. „Alle chemischen Auftaumittel sind verboten. Streusalz darf nur in Ausnahmefällen dazu gehören Blitzeis oder Rampen für Rollstuhlfahrer im öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden. Eine weitere Ausnahme gilt für den städtischen Winterdienst: Er darf Salz auf Fahrbahnen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht einsetzen“, steht in der städtischen Satzung.

Von thl