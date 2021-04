Leipzig

Corona-Tests statt Beethoven: Auch im Leipziger Gewandhaus wird ein Corona-Testzentrum eröffnet. Da das Konzerthaus derzeit kein Publikum empfangen dürfe, habe sich die Direktion dazu entschlossen, Flächen für das Testzentrum zur Verfügung zu stellen.

„Wir möchten aktiv mithelfen, die Pandemie einzudämmen und mit diesem Schritt die Testmöglichkeiten in Leipzig erhöhen“, erklärte Gewandhausdirektor Andreas Schulz am Dienstag. Er hoffe, die zentrale Lage des Hauses helfe, dass viele Menschen das Angebot nutzen.

PCR- und Schnelltests möglich

In dem Zentrum könnten sowohl kostenlose Schnelltests als auch PCR-Tests gemacht werden. Dafür müssten Termine gebucht werden. Das Testzentrum soll am Donnerstag öffnen. Das Gewandhaus denkt zudem noch einen Schritt weiter: Sollte ein Konzertbesuch in Zukunft nur noch mit einem negativen Test möglich sein, werde das Zentrum die ideale Anlaufstelle für die Besucher sein, hieß es.

Für Schnell- oder PCR-Tests gibt es bereits diverse Anlaufstellen im Leipziger Zentrum – etwa im Hauptbahnhof, im Neuen Rathaus oder in den Gohlis-Arkaden.

Von lvz