Schnelltests für Besucher in Leipzig: „Wir beißen uns da jetzt durch“

Vereinsamen sollen die Bewohner der Pflege- und Altenheime nicht – besonders an den Weihnachtstagen. Doch nun gelten in Sachsen noch strengere Zutrittsregeln, nach denen ein Besuch der Angehörigen nur nach einem negativen Corona-Schnelltest gestattet ist. Die Einrichtungen sind angehalten, die Tests selbst zu beschaffen, abzurechnen und die Durchführung eigenständig zu organisieren. „Besuche müssen und sollen weiterhin möglich sein, aber mit Sicherheitsvorkehrungen. Mit Schnelltests kann das gewährleistet werden“, sagt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD). Doch funktioniert das?

Da gibt es in einigen der 64 Leipziger Altenpflegeheime Zweifel. Das Hauptproblem ist, geschultes Personal freizustellen, denn die Betreuung der Bewohner hat Vorrang. Schnelltests gebe es aber auf dem Markt genug, heißt es.

Die gemeinnützige Städtische Altenpflegeheime Leipzig GmbH ist noch dabei, eine praktikable Lösung zu finden, wie sie die neuen Vorgaben aus Dresden umsetzen kann. Dies sei bei zehn Einrichtungen mit 1350 Bewohnern nicht ganz einfach, verlautet von dort. Spätestens am Donnerstag soll aber über das Prozedere informiert werden.

Weitere Pflegefachkräfte werden geschult

„Wir gehen davon aus, dass wir circa 60 Tests pro Woche in einer Pflegeeinrichtung durchführen müssen“, prognostiziert Martin Gey vom Stadtverband Leipzig der Volkssolidarität. Die betreibt zwei Heime in der Messestadt, in denen 172 Menschen leben. „Wir geben unser Bestes, dass die Angehörigen ihre Besuche auch wirklich machen können. Das klappt allerdings maximal ein Mal pro Woche.“

Die Volkssolidarität hatte mit den Angehörigen bereits ein Schutz- und Hygienekonzept für die Feiertage erarbeitet, um eine Häufung von Besuchen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vermeiden. Das wird nun über Bord geworfen und neu erstellt. Sehr kurzfristig und mit großem logistischen Aufwand müsse sich das Heim auf die Schnelltest-Pflicht für Gäste einstellen. Derzeit gehe man davon aus, dass die bereits gekauften Tests ausreichen. Erstattet werde allerdings nur, was auch benutzt wurde. „Bis in den Januar hinein schulen wir weitere Pflegefachkräfte, die Tests durchführen können und dürfen“, so Gey.

Zur Unterstützung werden nun Mitglieder der Volkssolidarität eingesetzt, die die Besucher in den Heimen begleiten – um so das Fachpersonal zu entlasten. Sie achten beispielsweise darauf, dass die Gäste eine medizinische OP-Maske oder eine FFP-2-Maske tragen. Ein anderer Mundschutz sei nicht zugelassen.

Träger stellt genügend Schnelltests bereit

Im Leipziger Pflegewohnstift Reudnitz sind genügend Schnelltests vorhanden, um auch Besucher zu testen. Die Engstelle sei aber das Personal, betont Heimleiter Steffen Schott. Der Träger der Einrichtung, die Deutsche Seniorenstift Gesellschaft in Hannover, stelle schon seit einer Weile genügend Tests bereit. „Wir testen seit Anfang November einmal wöchentlich alle Bewohner und alle Mitarbeiter. Seit ein paar Tagen haben wir umgestellt und testen die Mitarbeiter täglich und die Bewohner weiterhin wöchentlich und zusätzlich bei Verdachtsfällen, also bei Erkältungen“, erläutert Schott.

Treffen mit Mundschutz hinter Plexiglas

Wer jetzt zu Besuch komme, der müsse sich weiterhin vorher anmelden. Dann folge ein Schnelltest im Verwaltungsbereich im Erdgeschoss. Nach einer Viertelstunde Wartezeit gebe es das Ergebnis. Nur wenn der Test negativ ausfällt, werde der Bewohner in die Cafeteria gebracht. Dort sei ein Treffen mit Mundschutz hinter Plexiglas möglich. Besuche auf den Zimmern sind nicht mehr gestattet. „Wir hatten bisher keinen einzigen Corona-Fall, und das soll auch so bleiben“, so Heimleiter Schott. Er rechne mit einem Besuchsfenster zwischen 10 und 16 Uhr, da sei es personell noch am ehesten zu schaffen. „Es werden aber deutlich weniger Besuche sein bis zum 10. Januar, so lange sind die Maßnahmen ja erst einmal festgelegt“, prognostiziert er. „Wir wollen alles ermöglichen, was geht, stoßen aber an unsere Grenzen. Wir beißen uns da jetzt durch.“

