Schock an Leipziger Rennbahn Scheibenholz: Rentner rast mit Auto über Spielplatz

Leipzig

Es ging haarscharf an einer schlimmen Katastrophe vorbei: Ein 90-jähriger Autofahrer hat an der Rennbahn Scheibenholz in Leipzig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist quer über einen Kinderspielplatz gerast. Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Familien vor Ort, diese kamen erst etwa eine halbe Stunde später hierher. Die Polizei bestätigte am Freitag auf Anfrage der LVZ den Vorfall, der sich bereits am vorigen Sonntag gegen 12.20 Uhr ereignet hatte, aber bis dahin nicht öffentlich gemacht worden war.

Durchs Gebüsch preschte der Mitsubushi in Richtung Spielplatz. Quelle: Andre Kempner

„Plötzlich war das Aufheulen eines Motors zu hören, dann preschte das Auto zwischen den Bäumen hindurch und über Büsche hinweg, dass die Äste wegflogen“, sagte ein Zeuge, der an diesem Tag auf dem Freisitz der Rennbahn-Gaststätte saß, gegenüber der LVZ. „Im ersten Moment dachte ich, die drehen hier einen Film.“ Mit Vollgas sei der Autofahrer mitten durch den Spielplatz gefahren, habe eine Runde gedreht und sei dann zum Parkplatz zurückgekehrt. Andere Gäste des Restaurants hätten dem Fahrer die Schlüssel abgenommen, dessen Mitsubishi Charisma eingeparkt und ihm die Schlüssel zurückgegeben.

Auto abgeschleppt, Weiterfahrt verhindert

Für den hochbetagten Unfallfahrer, der dem Vernehmen nach mit seiner Frau unterwegs gewesen ist, war das Ereignis offenkundig weitaus weniger schockierend als für Augenzeugen. Er soll unmittelbar nach seiner Crash-Tour seinen Rollator ausgepackt und sich dann zur Gaststätte begeben haben, um hier zu essen. „Da habe ich mir gesagt, dass das nicht geht und habe die Polizei gerufen“, so ein Leipziger, der den Vorfall beobachtet hatte. „Dieser Mann darf doch nach einer solchen Sache keinen Meter mehr mit dem Auto fahren.“

Beamte beschlagnahmten schließlich den Autoschlüssel und kassierten den Führerschein des Rentners ein, berichtete Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. „Das Auto hat die Polizei abschleppen lassen, so dass eine Weiterfahrt definitiv ausgeschlossen war.“ Gegen den 90-Jährigen werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe muss demnach rechnen, wer „Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet“.

Weshalb der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist nach Angaben der Polizei gegenwärtig noch unklar. Nach Zeugenaussagen nahm das Unglück am Parkplatz seinen Lauf. Gut möglich, dass der Mitsubishi-Fahrer Gas- mit Bremspedal verwechselte und deshalb auf einmal über den Spielplatz fuhr. „Eine halbe Stunde später haben dort Kinder gespielt“, sagte ein Besucher der Gaststätte. „Da waren auf der Wiese noch die Reifenspuren zu sehen. Gar nicht auszudenken, was da hätte passieren können.“

Von Frank Döring