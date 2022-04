Leipzig

Die Ukraine-Hilfsaktion der Leipziger Gruppe stellt alle bisherigen Spendensammlungen auf der Crowdfunding-Plattform des Stadtkonzerns in den Schatten. Jetzt will die L-Gruppe aber nochmals für Impulse sorgen, damit das Spendenziel von 609.869 Euro erreicht werden kann. Diese Summe entspricht der aktuellen statistischen Einwohnerzahl. Bislang wurden schon mehr als 430.000 Euro eingesammelt. „Das ist überragend“, freut sich Frank Viereckl, Sprecher der L-Gruppe. Der Erfolg könne sich auch im bundesweiten Vergleich mit ähnlichen Aktionen sehen lassen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Engagement soll gebündelt werden

Die Crowdfunding-Plattform der L-Gruppe wurde bereits in der Vergangenheit umfangreich genutzt; die bis dato erfolgreichste Spendensammlung zugunsten eines Kunstrasenplatzes brachte 107.000 Euro ein – damit hatte Lok Leipzig seinen zehnprozentigen Eigenanteil für die Investition beisammen. Ansonsten profitierten zahlreiche mehr oder weniger große Aktionen in der Stadt von der Plattform – von Theaterprojekten bis hin zur Anschaffung von Toren für Nachwuchsmannschaften. Nun also die Ukraine-Hilfsaktion, mit der das umfangreiche Engagement der Bürgerinnen und Bürger gebündelt werden soll. Die Stadt selbst darf keine Spenden sammeln, der stadteigene Konzern aber schon. Viereckl betont: „Das ist das Spendengeld der Leipzigerinnen und Leipziger – wir stellen nur die technische Plattform zur Verfügung.“ Die L-Gruppe hatte für eine Startfinanzierung von 5.000 Euro gesorgt; mehrere Unternehmen der Stadt haben sich ebenfalls beteiligt.

Spendenbereitschaft geht etwas zurück

Inzwischen geht die Spendenbereitschaft etwas zurück, sagt der Konzernsprecher. Deshalb will der Stadtkonzern in den kommenden Wochen die Aufmerksamkeit nochmals erhöhen. Erst am Dienstag haben Frank Viereckl und Leipzigs City-Manager Robin Spanke 50 Spendendosen an Innenstadthändler und Gastronomen verteilt. Viereckl ist optimistisch, das Spendenziel noch zu erreichen: „Wir sind überzeugt, dass die Bürgerstadt Leipzig das schafft.“ Und wenn doch nicht? Dann wird, anders als bei traditionellem Crowdfunding, trotzdem die gesamte erreichte Summe gespendet, stellt der Sprecher klar. Noch etwas unterscheide die aktuelle Sammlung von der üblichen Schwarmfinanzierung: „Wir wissen nicht, wie lang der Krieg und das Elend in der Ukraine andauern. Insofern haben wir kein Enddatum festgelegt.“

Geld wird bereits verwendet

Ein Teil der bisherigen Spenden ist ohnehin bereits bei denen angekommen, die sie brauchen. Es profitieren sowohl schutzsuchende Ukrainer in Leipzig als auch Projekte in der Ukraine. So wurden jeweils 50.000 Euro an den Verein „Humanitäre Hilfe Leipzig“ und an das Sachspendensammelzentrum am Olympiastützpunkt ausgezahlt. Weiterhin sollen 50.000 Euro an den Verein „Leipzig helps Ukraine“ gehen sowie 5.000 Euro an den Villa-Verein.

Viele Gruppen- und Großspenden

An der Idee, dass jeder Bürger einen Euro spendet und die Summe allein dadurch zustande kommt, sollte man jedoch nicht sklavisch festhalten, findet Viereckl. „Es gibt ja auch Leipziger, die eine Familie aufgenommen haben und damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten.“ Andererseits gehen viele Gruppen- und Großspenden ein. Die eingezahlten Beträge variieren zwischen einem und 25.000 Euro. Ein fünfstelliger Betrag in dieser Höhe war zum Beispiel beim RB-Spiel gegen Freiburg zusammengekommen, weil Zuschauer auf ihren Becherpfand verzichtet hatten.

https://www.leipziger-crowd.de/ukraine-hilfe

Von Björn Meine