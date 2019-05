Leipzig

Beim Namenswettbewerb für den kleinen Elefanten im Zoo Leipzig sind schon rund 4000 Vorschläge eingegangen. Das sei eine rekordverdächtige Beteiligung, sagte Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth am Freitag. Noch bis einschließlich nächsten Mittwoch können Ideen online eingereicht werden.

Der Name für den kleinen Bullen sollte ein asiatischer sein und damit zum natürlichen Lebensraum der Dickhäuter passen. Für den Vorschlag „Mirko“, den der Leipziger Slam-Poet und Autor André Herrmann über die sozialen Netzwerke in den Ring geworfen hat, stehen die Chancen damit eher schlecht. Aus der Masse der Einreichungen werden Zoo-Mitarbeiter eine Vorauswahl treffen, über die dann final online abgestimmt werden kann, so Saegebarth.

Zur Galerie Elf Wochen nach der Geburt kümmert sich seine Tante Don Chung zuverlässig um den kleinen Elefanten im Leipziger Zoo.

Der kleine Elefant war am 25. Januar auf die Welt gekommen. Er hatte einen schwierigen Start ins Leben, weil seine Mutter Hoa ihn nicht angenommen hat. Er wird mit Ersatzmilch ernährt. Vorige Woche wurde er wegen eines Nabelbruchs operiert. Die Wunde verheile gut, sagte Saegebarth. Am Wochenende werde der Jungbulle bei zurückkehrendem Frühlingswetter auch wieder für die Besucher zu sehen sein.

Von LVZ