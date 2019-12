Schräge Literaturshow: Neue Staffel ab Januar

Leipzig

Sie wollten eine Literaturshow ohne Bierernst. Über Bücher reden, ohne dass es staubt. Ist ihnen gelungen: Das Publikum pilgerte seit der Premiere im Januar 2019 regelmäßig frohen Mutes ins Neue Schauspiel Leipzig – und kam entzückt auch wieder heraus. „Die schlecht gemalte Deutschlandfahne“ (DSGD), so der Titel der Veranstaltung“, ist im hiesigen Kulturraum inzwischen zu einer kleinen Institution mit großem Potenzial avanciert. Die beiden Initiatorinnen und Moderatorinnen, die Leipziger Schriftstellerinnen Isabelle Lehn und Rebecca Maria Salentin, ziehen schon deshalb zufrieden Bilanz. Und verweisen nicht ohne Stolz darauf, dass sich die Schriften erstellenden Gäste im ersten Show-Jahr „bei uns immer wohlgefühlt haben, dass wir mittlerweile sogar von Verlagen angefragt werden, ob wir nicht mal diese oder jenen einladen wollen“, berichtet die 40-jährige Rebecca Maria Salentin.

Gravierende personelle Veränderung

Klar, dass bei so viel positiver Resonanz einiges an Energie frei wird. Die soll dazu genutzt werden, das Spektakel im neuen Jahr fortzuführen. Doch entgegen aller Erfahrung, wonach das erfolgreiche Team zwingend auch die nächste Show-Staffel bestreiten sollte, steht eine gravierende personelle Veränderung ins Haus. „Isabelle steigt aus“, verkündet Rebecca Maria Salentin und zeigt sogleich Verständnis für den Schritt der Freundin. „Sie will sich wieder mehr aufs Schreiben konzentrieren.“ Doch alleingelassen muss sich die gebürtige Rheinländerin deshalb nicht fühlen. Das Konzept der „ Deutschlandfahne“ bleibt, bei Schwarz, Rot und Gold geradezu folgerichtig, auch ab 2020 ein dreigeteiltes – und die Crew ein Dreigestirn. Neben Rebecca Maria Salentin und Praktikantin Frau Professor Dr. Kerstin Preiwuß (39), deren Rolle aufgewertet werden soll, kommen künftig wechselnde Gast-Moderatoren zum Einsatz. Den Anfang macht am 8. Januar ab 20 Uhr der Leipziger DJ und Entertainer Ralf Donis, genannt Donis (51). Für die Zeit nach der Sommerpause steht mit Schauspieler Tobias Christian Meyer (37) der nächste Entertainer bereits in den Startlöchern. So sollte der Ausstieg von Isabelle Lehn zu kompensieren sein.

Lukrative Preise

Was Bestand hat, ist das Motto. „Wir mischen auch weiterhin Fiktion und Fusel“, stellt Rebecca Maria Salentin klar. Kein Wunder, muss doch die Zuhörerschaft im ersten Teil der Show, dem sogenannten Schwarzen Block, zwischen echten und gefakten Angaben zum geladenen Autoren unterscheiden. Wer die Ente errät, darf sich über ein Buch des Autoren freuen.

Im zweiten Teil – Untertitel: „Der Club der roten Lichter“ – schwingt sich die Ex-Café-Besitzerin dazu auf, einen süffigen Cocktail für den Gast zu mixen. Hier – wie auch in Block 3 („Reden ist Silber, Lesen ist Gold“) – kann das Publikum ein weiteres literarisches Opus abstauben.

Karten beim Neuen Schauspiel

Es ist also angerichtet und die Vorfreude groß. Gast Nummer eins ist zudem ein Mann mit klingendem Namen. Rebecca Maria Salentin freut sich schon „wie Bolle“ auf Jan Peter Bremer (54). Der gebürtige Berliner bringt seinen neuen Roman „Der junge Doktorand“ mit. Die treu zur Fahne stehende Chef-Moderatorin empfiehlt: „Am besten jetzt schon Karten im Neuen Schauspiel reservieren.“

www.neues-schauspiel-leipzig.de

Von Dominic Welters