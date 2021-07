Schriftsteller Clemens Meyer: Haltet aus, ihr Läden und Einzelkämpfer!

Leipzig

Ich habe nie verstanden, wie man sich Schuhe im Internet bestellen kann. Was nicht passt, wird passend gemacht, oder was? Oder schicken wir schreiend Paket um Paket zurück? Return to Sender, wie schon good old Elvis sang. Oder: „Everybody is a radio!“, wie schon Bertold Brecht wusste und damit auf die Empfangs- und Sendequalitäten des modernen Menschen verwies.

Ich bin, liebe Leser und Leserinnen beziehungsweise „Liebe Hörer!“, auf dem Weg ins gute alte Schuhhaus Zimmermann, City of L (gelegen übrigens in der Straße, in der ich in der letzten Folge die drohenden Folgen eines beinahe stattgefundenen dynamischen Rutsches..., aber wir wollen nicht abschweifen, denn Time is Time, sagt Manni). Man würde sich ja nicht wundern, wenn diese alteingesessenen Geschäfte plötzlich verschwunden wären, wenn da ein weiterer Drogeriemarkt oder ein Primark sein Unwesen treiben würden. Aber Tradition ist auch in unserer Stadt, die demnächst ihre Löwen gegen rosa Bullen austauschen wird (das sind Gerüchte und zwar ganz üble Gerüchte), noch widerstandsfähig.

Schmutz und Sachsenbücke

Haltet aus, ihr Läden, Einzelhandel, Einzelkämpfer und -kämpferinnen, haltet aus, ihr Haushaltswarenläden, ihr Buchläden, ihr Modelädchen, ihr Kneipchen, ihr Zeitungskioske, ihr Schuhfachgeschäfte, ihr Boutiquen! „Can’t help falling in love“, wie schon Elvis sang, beziehungsweise: „So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war.“ (Brecht, natürlich.)

Im Schuhhaus Zimmermann jedenfalls – (phonetisch nicht zu verwechseln bitte mit den Eden-Falls, benannt nach Eden-City, einem einst beschworenen sozialistischen Hybrid aus Halle und Leipzig. Diese Wasserfälle sind aber wiederum versiegt beziehungsweise verstopft, weil von der SACHSENBRÜCKE so viel UNRAT ins Flüsschen fällt beziehungsweise geworfen wird. Nehmt eure Felle und geht zurück in eure Dörfer, bitte! – einst waren die Flüsschen ja so schön schwarz, dass da keiner gesessen hätte auf irgendeiner Brücke!). Im Schuhhaus Zimmermann jedenfalls kaufe ich die wunderbaren Gesundheitsschuhe, die ich seit Jahren dort immer kaufe. Ich habe mir nämlich im Jahr 1998 (kurz nach dem in der letzten Folge geschilderten und weiter oben noch einmal kurz angedeuteten dynamischen Rutsch) einen bösen Bandscheibenvorfall zugezogen, auf dem Bau, genau!

Müssen wir nach Zeitz ziehen?

Und dann schwebe ich. Eile ich. Meile ich. Sollte ich denn etwa gar Siebenmeilenstiefel gekauft haben im wie immer wunderbaren Schuhhaus? So wie der Peter Schlemihl des Adalbert von Chamisso spät in seinem Schattenlosen Leben zu Siebenmeilenstiefeln kam und die Welt durcheilte. Ich düse aber nur durch L, von der Pleiße, Elster, an die Parthe, seit wann ist denn die Rietzschke versiegt, legendäres kleines schwarzes Flüsschen im Leipziger Osten? Chamisso war leider nie in L gewesen, obwohl es ja unsere Stadt ist, die gerade ihren Schatten verliert, ihn an den Grauen verkauft, der bei Chamisso beziehungsweise im Schlemihl der Teufel ist. Chamisso, den Dichter, können wir also nicht vereinnahmen wie Bach und Goethe und den armen Schiller im Schillerhaus. Der Traum ist aus.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Müssen wir in Zukunft nach Zeitz ziehen (zum Beispiel! zum Zeitziel!), frage ich mich, während ich unsere schattenlose Metropole in Riesensätzen durchquere. Jede Freifläche wird zugedonnert mit Beton. Auch der Parthe in Taucha wollen sie nun an den Kragen, Auenlandschaften vor den Toren unserer schattenlosen Stadt, die ihren Schatten verloren hat in den letzten Jahren, so besonders war sie einmal, zugemüllt ist sie nun. Die Eden-Falls sind verstopft (hatten wir schon!). In Zeitz ist Wohnraum noch bezahlbar, in Grimma wohl auch, über Halle weht gelber Rauch. Die Parthe-Aue bei Taucha ist so schön, dass wir nur hoffen können, dass auf der Sachsenbrücke die Parthe nicht mit der Party verwechselt wird.

Oh, wie ich schwebe und eile, jede Meile ist nur ein kleiner Sprung. Im Güntz-Park in Stötteritz komme ich nur kurz zur Ruhe. Hier war einst die Irren-Hilfs-und-Pflegeanstalt des Dr. Güntz. Gerüchte besagen, dass Karl May hier kurz zur Beobachtung einsaß oder weilte.

Und da ist unsere kleine Sendung auch schon wieder vorbei, lieber Leserinnen, liebe Hörer. Und zum Schluss noch mal Brecht: „Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.“ Häää?

Von Clemens Meyer