Schrill, bunt und kreativ: „Fummelei“-Laden im Leipziger Osten eröffnet

Leipzig

Inmitten des regen Treibens auf der Eisenbahnstraße dringt Musik aus dem Geschäft in der Nummer 120. Mit seiner türkisen Außenverkleidung und dem Leuchtschriftzug ganz in Pink sticht es sofort heraus: „ Fummelei“ ist dort in geschwungenen Buchstaben zu lesen. So heißt der neue Concept Store von Pia Neumann (31) und Angelina Perke (33), der am Freitag seine Eröffnung feierte. Fotografie, Illustrationen, Vintage-Kleidung und -Deko, Accessoires, Streetwear – hier findet man Kunst in den schillerndsten Farben und Formen.

Idee entstand vor drei Jahren

Die Idee zur „ Fummelei“ kam den Künstlerinnen schon vor drei Jahren, auch der Name war damals schon klar. Für Perke, die Vollzeit als Grafikerin in einer Werbeagentur arbeitet und nebenbei fotografiert, sowie Neumann als selbstständige Illustratorin und Grafikdesignerin rückte das Projekt zunächst in den Hintergrund, bis zum Frühling diesen Jahres. „Im April wussten wir, dass wir die Ladenfläche bekommen. Und als wir am ersten Juli die Schlüssel in der Hand hielten, ging alles sehr schnell“, erzählen sie im Gespräch. Ein Traum geht nach langer Zeit und vieler Arbeit in Erfüllung.

„Fummtional“ nennen die beiden ihre Produkte – Alltagsgegenstände, die Spaß machen und Schönheit in den Haushalt bringen. Neben hausgemachten eigenen Werken wollen sie jedoch auch jungen Designern einen Raum geben, um ihre Kunst der Welt zu zeigen. Und in Zukunft, wenn es wieder möglich ist, kreative Workshops veranstalten, sodass jeder die Möglichkeit hat einen Einblick in beispielsweise Gießharz, Fashiondesign oder Buchbinden zu bekommen. „In anderen Stadtteilen wie Plagwitz gibt es schon ähnliche Projekte. Deswegen ist es uns wichtig, hier auf der Eisenbahnstraße zu sein“, sagt Perke, „wir wollen den Osten bunter machen.“

Musik zur Eröffnung

Und das tun sie. Neugierige tummeln sich vor dem farbenfrohen Schaufenster der „ Fummelei“, in der sich maximal drei Personen mit Mund-Nasen-Schutz gleichzeitig umschauen können, verschiedene DJs und DJanes legen zur Feier des Tages im Laden auf. So kann eine Eröffnung auch in Zeiten Coronas auf schöne Weise zelebriert werden.

Fummelei, Eisenbahnstraße 120, Öffnungszeiten dienstags bis samstags 11-19 Uhr, Infos auf www.fummelei.com.

Von Elsa Hädge