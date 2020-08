Schubser in den Tod: Leipziger Rentnerin stirbt nach Überfall

Leipzig

Was wollte der Angeklagte in der Wohnung von Lieselotte F. (85)? Um den gewaltsamen Tod der Leipziger Rentnerin kreisen noch immer offene Fragen. Auch deshalb, weil jener Mann, der ihn entscheidend verursacht haben soll, sich nicht dazu äußert. Zum Prozessauftakt gegen ihn am Mittwoch im Landgericht schwieg Marco U. (35) beharrlich.

Staatsanwältin Jenny Mosbacher warf dem gebürtigen Leipziger Körperverletzung mit Todesfolge und Hausfriedensbruch vor. Laut Anklage soll er am 26. Januar vorigen Jahres gegen 18 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin im Schildberger Weg im Stadtteil Mockau-Nord geklopft haben. Zuvor habe er bei mehreren Bewohnern geklingelt, um ins Treppenhaus des fünfgeschossigen Wohnblocks zu gelangen.

Täuschung im Türspion

Lieselotte F. war zu diesem Zeitpunkt in ihrem Wohnzimmer – und vor dem Fernseher eingeschlafen. Als es an ihrer Tür klopfte, stand sie auf und schaute durch den Türspion. Ihrer schriftlichen Zeugenaussage zufolge, die sie mithilfe ihrer Tochter im Krankenhaus erstellte, glaubte sie, im Treppenhaus ihren Sohn zu erkennen. Also öffnete sie die Tür.

Marco U. habe vorgegeben, jemanden zu suchen, der sich womöglich bei der ihm völlig fremden Lieselotte F. im Wohnzimmer aufhalten könnte. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft drang er gewaltsam in die Wohnung der hochbetagten Frau ein, drückte die Tür auf und stieß die Mieterin beiseite.

Oberschenkel gebrochen

Lieselotte F. war, gemessen an ihrem Alter, durchaus noch rüstig. Ihre Tochter (55) und ihr Sohn (57) sagten vor Gericht, dass ihre Mutter einen Stock als Gehhilfe benutzte und selbst den Rollator nur dann brauchte, wenn sie etwas mehr zu transportieren hatte. „Draußen war sie nicht mehr so gut zu Fuß“, so ihr Sohn Matthias, „aber in ihrer Wohnung gab es keine Probleme.“ Gestürzt sei sie bislang nicht. Durch den Stoß des Eindringlings fiel sie jedoch zu Boden und brach sich den rechten Oberschenkel. Nachbarn eilten schließlich zu Hilfe.

Zur stationären Behandlung kam die Rentnerin in ein Leipziger Krankenhaus, wurde dort operiert. Wegen des Zwischenfalls mit dem fremden Mann in ihrer Wohnung sei sie psychisch sehr angeschlagen gewesen, sagte Matthias F., der wie seine Schwester die Verletzte nahezu täglich besuchte. Es habe sie sehr aufgeregt. Doch nicht nur deshalb kam es trotz aller ärztlichen Bemühungen zu Komplikationen. Laut Anklageschrift sorgten eine Wundheilungsstörung, eine Lungenentzündung und verschiedene Blutungen für einen problematischen Verlauf. Am 19. März starb Lieselotte F. infolge der aufgetretenen Komplikationen an einer Herz-Nieren-Erkrankung.

Alkoholproblem ein Thema

Mehr als anderthalb Jahre nach dem tragischen Geschehen in Mockau-Nord will nun das Schwurgericht Licht ins Dunkel des Falls bringen. Vom Angeklagten selbst war zum Prozessauftakt keinerlei Aussage zu hören. „Er wird sich nicht äußern“, sagte seine Verteidigerin Tordis Böser. Auch nicht zu seinen persönlichen Umständen. Dabei ist dies nach Angaben des Gerichts eine Frage von größerem Interesse. Denn aufgrund eines Alkoholproblems komme im Falle einer Verurteilung auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht, wie es hieß. Zur Tatzeit sei Marco U. angetrunken, aber nicht volltrunken gewesen, erklärte Staatsanwältin Mosbacher. Für den Prozess sind noch zwei Verhandlungstage bis Anfang September geplant.

