Schüler: Klimanotstand in Leipzig nur ausrufenist „wenig greifbar“

Die Beratungen in Zimmer 377 des Neuen Rathauses verliefen am Mittwochmorgen komplizierter als sonst. Die Vertreter der Partei für Soziale Gerechtigkeit (PSG), die Ökologische Soziale Partei (ÖSP) und die Christliche Volkspartei (CVP) waren zu den Fragen des Klimas und der Stadtstreicher vorm Hauptbahnhof so uneins wie meist – aber diesmal auch innerhalb der Fraktionen. Kein Wunder: Die Neuntklässler des Johannes-Kepler-Gymnasiums waren den Fraktionen zugelost worden, die politischen Standpunkte nicht unbedingt ihre persönlichen.

Spielerisch Kommunalpolitik lernen

„Alles Teil des Planspiels“, erzählt Lehrer und Organisator Eric Buchmann. Die Schüler sollten spielerisch lernen, wie Kommunalpolitik funktioniert und der Stadtrat arbeitet. Dazu hatte er Materialien wie Zeitungsausschnitte zu den Themen vorbereitet, sogar kleine Programme der jeweiligen Parteien. Zugelost wurde, um die Meinungsbreite zu gewährleisten und keine Partei leer ausgehen zu lassen.

Schon viel geschafft in Leipzig: Stadtrat Michael Weickert (CDU, Mitte) und Lehrer Eric Buchmann erklären Schülern der 9. Klasse des Kepler-Gymnasiums an einem Stadtmodell einige Aufgaben der Kommunalpolitik. Quelle: Kempner

Meinungsbildung in der Fraktion, Antragstellung, Debatte im Fachausschuss und schließlich im Stadtrat – wie im Großen lernten die Gymnasiasten die verschiedenen Schritte kennen. Tipps aus erster Hand samt einer Führung durchs Haus gab’s dazu von CDU-Stadtrat Michael Weickert, der das Planspiel begleitete und zum Finale am Nachmittag bei einer fingierten Stadtratssitzung auch den OBM spielen durfte. „Es ist toll, mit anzusehen, wie engagiert und professionell die Schüler arbeiten“, so Weickert. „Sie diskutieren angeregt über die Themen, die uns als echte Stadträte ebenfalls sehr beschäftigen.“ Auch Quentin Kügler, Sprecher des Jugendparlaments, kam vorbei und gab nützliche Tipps.

Abwägen auch der Folgen

Am Ende war fraktionsübergreifend klar: Den Klimanotstand auszurufen – wie vom OBM beabsichtigt – ist „eher symbolisch, bringt alleine nichts“, so Philipp von der ÖSP. „Wenig greifbar“ fand das auch Moritz von der CVP. Am längsten debattierte darüber die PSG intern, sie wollte auch niemanden mit vorschnellen Verboten vor den Kopf stoßen.

Lehrer Buchmann war zufrieden: „Das Abwägen gehört dazu.“ Er wolle andere Lehrer ermutigen, Lernorte wie auch das Rathaus in den Politikunterricht zu integrieren. Buchmann: „Dort kann Demokratie authentisch, spannend und lehrreich gelernt und gelebt werden.“

Von Jörg ter Vehn