Schüler recherchieren Schicksale von Nazi-Opfern

Leipzig

Am Anfang gab es nur ein Bild und einen Namen: Werner Kähler, auf dem alten Foto in straffer, unentspannter Haltung. Die Geschichte über den jungen Mann entfalteten Zehntklässler des Reclamgymnasiums. Kähler, 1912 in Hamburg geboren, war Kristallschleifer und lebte ab November 1937 in Leipzig. Und: Er wurde als Homosexueller von den Nazis verfolgt. Unter Leitung des Erich-Zeigner-Hausesrecherchieren Schulklassen die Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus ebenso wie das Leben von Bürgern, die Verfolgte vor dem Tod bewahrten.

Großer Lerneffekt

Als 29. November vor der Sporthalle Brüderstraße der Stolperstein für Werner Kähler in den Boden gelassen wurde, war das der feierliche Abschluss für die erste queere Schüler-AG in Sachsen am Reclam-Gymnasium – mit großem Lerneffekt für die Beteiligten, wie Luise Sattler* findet. „Im Geschichtsunterricht behandelt man zwar die Zahlen der Opfer, doch das wirkt alles irgendwie weit weg“, sagt die 15-Jährige. „Wenn man sich so intensiv mit dem Leben eines der Opfer auseinandersetzt, rückt das alles in ein stärkeres Licht.“

Finanzierung durch Kuchenbasar

Zu den Aufgaben seit März gehörte nicht nur monatelange Recherche in alten Akten, sondern auch die Finanzierung von 120 Euro pro Stein. „Dafür haben wir zwei Kuchenbasare gemacht und zusätzlich Flyer mit Spendenaufrufen verteilt“, berichtet Sattler. Nach und nach filterten die Schülerinnen und Schüler Informationen über das Leben Kählers aus Material im Stadt- und im Sächsischen Staatsarchiv heraus. Das Ergebnis steht in einem Flyer, der die Verlegung des Stolpersteins flankiert.

Wegen seiner sexuellen Neigung wurde Kähler mehrfach inhaftiert. Sein letzter Wohnort war die Turnerstraße 9, die heute Brüderstraße heißt. Er überlebte Überführungen nach Buchenwald und Ravensburg, auch das KZ in Sachsenhausen. Nach schwerer Krankheit starb er 1987 in Hamburg. „Ich fand es interessant zu sehen, wie man mit alten Akten umgeht und mit diesen recherchiert, wenn man eben nicht das Internet benutzen kann“, so Luise Sattler.

Euthanasie-Opfer in Schkeuditz

Das ging Verena Ruwoldt ähnlich. Sie gehört zur elften Klasse des Gymnasiums Schkeuditz, die Schicksale von Euthanasie-Opfern im Raum Schkeuditz aufarbeitete. Das Team fand heraus, dass die Bürger Georg Fritzsche, Ernst Hennig und Charlotte Rohde Opfer der Nazi-Euthanasie wurden und in der Heil- und Pflegeanstalt Altscherbitz untergebracht waren. „Mir ist es wichtig, dass diese Personen entsprechend gewürdigt werden und den Menschen klar wird, welche Verbrechen unbemerkt in ihrer Nachbarschaft begangen wurden“, betont die 16-Jährige.

Acht Projekte pro Jahr

Mit Förderung des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen“ realisiert das Zeigner-Haus in diesem Jahr acht Projekte, in denen sich Jugendliche mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Dazu gehören vor allem Gespräche mit Zeitzeugen und Recherche in Archiven.

Eine Haltung entwickeln

„Die jungen Leute werden durch politische Bildung nicht nur für die Verbrechen des Nazi-Regimes sensibilisiert, sondern entwickeln eine selbstbewusste Haltung“, resümiert Henry Lewkowitz, geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender im Zeigner-Haus. Verena Ruwoldt ist dankbar für diese Erfahrung: „Ich lerne unter anderem daraus, dass man nicht immer das glauben sollte, was einem erzählt wird.“

*Name auf Wunsch geändert

Von Mark Daniel