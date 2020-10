Schüsse auf Autofahrer in Leipzig-Grünau: Zweite Dienstwaffe im Fokus

Leipzig

Hat ein Polizeibeamter am 21. April dieses Jahres in Leipzig-Grünau ungerechtfertigt auf einen Autofahrer geschossen? Nach einem LVZ-Bericht im August hat der noch immer ungeklärte Fall nun auch den Sächsischen Landtag erreicht. Auf eine Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel (Linke) informierte Innenminister Roland Wöller ( CDU) nun zum Stand der Ermittlungen. Demnach sollen jetzt beide Dienstwaffen der an dem Einsatz beteiligten Beamten auf eine etwaige Schussabgabe überprüft werden, weil es noch immer erhebliche Widersprüche in den Aussagen von Polizisten und Autofahrer gibt.

Polizeisperre wegen Großbrand

An jenem Abend hatte die Polizei in dem Stadtteil mehrere Straßen abgesperrt. Der Grund dafür: Wegen eines Großbrandes an den Schönauer Lachen war ein Löscheinsatz abzusichern. Ein Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht stand auch im Bereich Lützner Straße/Brünnerstraße, so die Polizei. Diese Absperrung soll ein Autofahrer gegen 22.40 Uhr ignoriert und den querstehenden Streifenwagen umfahren haben, um weiter auf der Lützner Straße stadtauswärts zu fahren. Dann drehte der Mann um. Die Polizei habe auf die Reifen seines Autos geschossen, weil es zu einer Gefährdung der Beamten gekommen sei, teilte die Behörde mit.

„Habe das Projektil gespürt“

Im Verfahren schilderte der 27-jährige Fahrer den Ablauf in wesentlichen Punkten anders, benannte auch Zeugen. Sein Anwalt Andreas Meschkat hält den Schusswaffeneinsatz für nicht gerechtfertigt, weil von dem Pkw seines Mandanten keine Gefahr ausgegangen sei und erstattete deshalb Strafanzeige. Die Polizei habe „ohne einen rechtfertigenden Grund“ auf das Fahrzeug geschossen. Aufgrund dieser Anzeige läuft seit 13. August ein Ermittlungsverfahren gegen beide Beamte – der Tatvorwurf: versuchte Körperverletzung im Amt. Wie sich herausstellte, hatte ein Projektil aus der Dienstwaffe Tür und Türverkleidung des vorbeifahrenden Autos durchschlagen und den Fahrer nur knapp verfehlt. „Ich habe den Einschlag gemerkt, ich habe das Projektil am Oberschenkel gespürt“, berichtete der Mann gegenüber der LVZ.

Während gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet wurde, sahen sich die Polizisten zunächst lediglich der verwaltungsrechtlichen Routine eines Prüfvorgangs ausgesetzt. „Ein Schusswaffengebrauch ist Gegenstand interner polizeilicher Meldepflichten“, berichtete Innenminister Wöller. „Richtet er sich gegen Personen, wird grundsätzlich die Rechtmäßigkeit durch die Staatsanwaltschaft geprüft und wird regelmäßig einer dienstrechtlichen Prüfung unterzogen.“

Das Projektil aus der Dienstwaffe des Polizisten durchschlug die Fahrertür und blieb im Sitz stecken. Quelle: Frank Döring

Das Ermittlungsverfahren gegen die Polizisten sei schließlich eingeleitet worden, „um zur Tataufklärung weitere Ermittlungsmaßnahmen vornehmen zu können“, so das Innenministerium. Ausgewertet werde unter anderem das Handyvideo eines Zeugen vom Tatort. Zudem fließen Ergebnisse der kriminal- und verkehrstechnischen Untersuchung des Tatorts sowie des Autos ein. Und es soll laut Wöller nunmehr auch die Waffe des zweiten beschuldigten Polizeivollzugsbediensteten untersucht werden, ob aus dieser Schüsse abgegeben wurden.

Wie berichtet, war bislang selbst die Frage strittig, wer auf den Hyundai des 27-Jährigen gefeuert hat. Der Autofahrer und sein Begleiter an jenem Abend waren sicher, dass der Schütze ein Mann war. Ein Beamter sagte hingegen aus, es sei seine Kollegin gewesen. Diese wiederum machte von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Suspendiert wurden die beiden Beamten bislang nicht. Auch für eine Beschränkung des dienstlichen Umgangs mit Schusswaffen habe kein Anlass bestanden, teilte das Ministerium mit, „da sowohl die strafrechtlichen Ermittlungen als auch die dienstrechtlichen Prüfungen noch nicht abgeschlossen sind“.

Von Frank Döring