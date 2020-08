Leipzig

Es ist ein ganz besonderer Tag im Leben einer jeden Familie. Ein Tag, an den sich Groß und Klein oft ein Leben lang erinnern – die Einschulung. In diesem Jahr jedoch sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass viele Schulen ihre lieb gewonnenen Feierlichkeiten neu überdenken müssen. Mit die Hauptrolle am Tag der Einschulung, dem 29. August, dürfte ein unberechenbarer Zeitgenosse spielen: das Wetter.

Denn die meisten Schulen hoffen darauf, die zukünftigen Erstklässler mitsamt Eltern und Zuckertüten unter freiem Himmel begrüßen zu können. Draußen lassen sich die Abstandsregeln besser einhalten, die Ansteckungsgefahr ist sehr viel geringer. Aber weil man sich auf den Wettergott nun einmal nicht verlassen kann, haben die Schulen jeweils eigene Hygienekonzepte erarbeitet.

„Weil wir keine Aula haben, feiern wir schon immer auf dem Hof“, sagt Elke Rosch, stellvertretende Schulleiterin an der Schule 5. „In diesem Jahr geben die Eltern ihre Kinder am Haupteingang ab. Dann setzen sich die Kinder auf unsere große, geschwungene, gelbe Bank – die Bananenbank.“ Dort begrüßt Schulleiterin Bettina Goebecke die Neuen und liest ihnen eine Geschichte vor. Anschließend geht es mit dem jeweiligen Klassenlehrer ins Klassenzimmer, zur ersten Schulstunde ihres Lebens. Das ist an der Schule 5 eine langjährige Tradition.

Zeitfenster, Fotografin, feste Bereiche

Anders als in den Jahren zuvor kommen die einzelnen Klassen aber zu verschiedenen Uhrzeiten, damit es auf dem Hof zu keinem Gedränge kommt. „Aus dem gleichen Grund haben wir diesmal eine Fotografin bestellt. So müssen die Eltern nicht hin- und herrennen, um schöne Fotos von der Einschulung ihres Kindes zu bekommen“, sagt Elke Rosch. Vielmehr sollen die Familie in ihren jeweils bunt abgesteckten Bereichen bleiben – „so ähnlich wie Hula-Hoop-Reifen, nur größer.“

Bei allen Hygienekonzepten zur Einschulung steht der Infektionsschutz im Vordergrund. Die Kunst ist, wie es Elke Rosch ausdrückt: „Die Kleinen sollen nicht darunter leiden, sie sollen gar nicht so viel davon merken.“ An ihrer Schule 5 sei es Tradition gewesen, dass die Viertklässler ein Programm aufführten. Das fällt in diesem Jahr zwar weg, aber die neuen Kinder wissen davon ja ohnehin nichts.

Erleichterung und Wermutstropfen

Auch Christiane Meier sieht es eher entspannt. Ihre Tochter Anna kommt in die erste Klasse an der Fritz-Baumgarten-Schule im Leipziger Osten. „Wir sind erleichtert und dankbar darüber, dass die Feier überhaupt stattfinden kann“, sagt Christiane Meier. Vor drei Monaten sei sie davon ausgegangen, dass ihre „Große“ ganz ohne Festakt eingeschult werden würde – ein trauriger Gedanke. „Nun können wir Oma und Opa mitnehmen und sogar unsere jüngere Tochter, wenn sie auf dem Schoß sitzt.“ Der einzige Wermutstropfen: Die Angehörigen dürfen die Kinder nicht in den Klassenraum begleiten. „Da wäre ich schon gerne mit dabei“, sagt Meier.

Lieder und Instrumentalstücke

An der Grundschule forum thomanum im Leipziger Bachviertel steht – natürlich – das Singen im Vordergrund. Auch hier hoffen Lehrer und Eltern darauf, dass es zur Einschulungsfeier trocken bleibt: „Sollte uns das Wetter einen Strich durch die Planung machen, würden wir auf unseren Saal ausweichen. Hier müsste auf das Singen coronabedingt verzichtet werden“, sagt Matthias Schubotz, der musikalische Leiter der Grundschule. Er hat für den großen Tag ein Programm auf dem Schulhof geplant. „Es wird ein Begrüßungs- und ein Verabschiedungslied geben und eine kleine Geschichte, die von den Kindern der neuen 4. Klassen für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger vorgetragen wird.“ Untermalt werden soll die Geschichte mit selbst ausgedachten Instrumentalstücken.

Eingeschränkter Gesang und kurzfristige Planung

Auch bei den Einschulungsfeiern an der Karl Schubert Schule, einer der beiden Leipziger Waldorfschulen, wird im Normalfall viel gesungen. Das müsse in diesem Jahr ein wenig reduziert werden, sagt Geschäftsführerin Birgit Thiemann. „Ich denke aber, wir werden die Zahl der Anwesenden nicht begrenzen müssen, da wir die Veranstaltung draußen machen. Durch unsere zukünftige Baustelle haben wir ein riesiges Areal frei.“ Ins Detail gehen könne die Planung jedoch erst in der letzten Ferienwoche.

Der Festakt als wichtiges Zeichen

Für Roman Schulz vom sächsischen Landesamt für Schule und Bildung hat der Tag der Einschulung eine ganz wichtige Funktion – und zwar für Kinder, Eltern und Lehrer gleichermaßen. „Es ist eine Wertschätzung gegenüber den Kindern, die ja ihre lange Schulkarriere beginnen, und auch gegenüber der Schule. Das gilt auch für die Entlassungsfeiern. Die Schule ist die erste Entwicklungsphase nach der wohlbehüteten Kindheit, deshalb sollen sie auch das Gefühl haben, in der Schule willkommen zu sein.“ Dafür sei der Festakt zu Beginn und zum Ende der Schulzeit ein wichtiges Zeichen, so Roman Schulz. „Im Leben von Kindern sind das feste Veränderungen. Ich kenne viele Erwachsene, die sich ein Leben lang an ihren Schulanfang erinnern.“

Von Christopher Resch