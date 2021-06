Leipzig

Urte Graba und ihr Mann Jan sitzen entspannt mit ihrem fünfjährigen Sohn am großen Esstisch und schwatzen gemeinsam über die bevorstehende Einschulung am 4. September. Titus weiß genau, wie seine Zuckertüte aussehen soll – mit blauen Fledermäusen auf einem schwarzen Hintergrund.

Vom Buchkindergarten in die Nasch

Noch tigert der kleine Titus, der Ende Juni seinen 6. Geburtstag feiert, jeden Tag in den Buchkindergarten im Stadtteil Lindenau. Seit Anfang des Jahres geht er in eine Vorschulgruppe. Wenn er mit seinen Eltern und Schwester Sunna (8) aus dem Abenteuerurlaub zurückkommt, dann steht der Tag seiner Einschulung vor der Tür.

„Schon als ich vier war, wollte ich in die Nasch zur Schule gehen, weil ich dachte, da nascht man den ganzen Tag“, witzelt Titus. Dass auch seine Schwester die Nachbarschaftsschule Leipzig (kurz Nasch genannt) besucht, sei von Vorteil, sagt Vater Jan. Sie und ihre Freundinnen könnten prima auf den Kleinen aufpassen, meint der Konzertveranstalter lachend. Das Prozedere zum Schulanfang werde wohl ähnlich wie vor zwei Jahren ablaufen – mit einer Rede der Direktorin und einem kleinen musikalischen Programm der älteren Jahrgänge für die Jüngsten. Auf einem großen bunten Sprungtuch im Hof hätten zu Sunnas Einschulung alle Zuckertüten, gespickt mit Namenszetteln, Platz gefunden und wären nacheinander von den Kindern in Empfang genommen worden. Da die Kinder der Klassen 1 bis 3 in einer altersgemischten Gruppe lernen, werden die Geschwister ab Herbst auch Schulkameraden in der Käferklasse.

Die erste Lehrerin bleibt unvergessen

„Ich freue mich am meisten auf die Lehrerin“, war dem zukünftigen Ersti zu entlocken. Die Rede ist von Grit, der Klassenlehrerin der Krabbel-Tierchen, die mit ihm die ersten Schritte in einem langen Lernprozess gehen wird. Seinen zehnminütigen Schulweg kennt Titus schon aus dem Effeff. Jeden Morgen radeln Papa Jan und seine Kinder zuerst gemeinsam zur Schule, um die Große in die erste Unterrichtsstunde zu verabschieden. Danach geht es für den Kleinen weiter in den Kindergarten.

Titus’ großer Tag

Ist die offizielle Feierstunde in der Schule geschafft, geht es nach Hause, wo sich diesmal die ganze Familie und enge Freunde treffen. Sogar die Urgroßeltern kommen vorbei. „Wir haben Platz und sind geübt. Mit Biertischgarnitur und Grill. Und für die bunte Tafel bringt jeder etwas mit“, sagt Mama Urte, die auch die Nachbarn einlädt, wenn es die Corona-Regeln erlauben. Den Schuleingang der Tochter hatten sie 2019 ganz ohne Stress in der „Friese“, der Vereinsgaststätte der Kleingartenanlage Friesengarten gefeiert.

Einladungen basteln

Jetzt müssen nur noch die Einladungen gebastelt werden, damit alle Bescheid wissen und sich den Tag für die Familienparty blocken. „Wir haben uns bewusst gegen ein Kinderhappening mit Hüpfburg entschieden. Die Einschulung soll ein nettes Beisammensein der Familie sein und ist seit sehr langer Zeit das erste große Fest. Vor allem die Älteren freuen sich, uns alle wiederzusehen“, meint Vater Jan.

Weniger wäre mehr

Kritisch hinterfragt der 40-Jährige dennoch die Berge von Zucker, die bei Sunnas Schuleinführung kiloweise aus den vielen geschenkten Schultüten purzelten und für den Zwerg gar nicht zu schaffen waren: „Weniger wäre mehr. Wir versuchen diesen Überfluss einzuschränken“, gibt der Familienvater zu bedenken. Sohn Titus denkt derweil darüber nach, welche Spiele an dem Tag für Unterhaltung sorgen. Vielleicht ein Piratenspiel oder er geht zum Ballkicken einfach in den Garten hinterm Haus.

Von Regina Katzer