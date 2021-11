Leipzig

Die Schulband spielte zunächst allein. Doch dann griff Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zur E-Gitarre. In Wiederitzsch gab es auch viel Grund zum Feiern. Die neue Oberschule, in der bereits seit Schuljahresbeginn mehr als 300 Kindern lernen, wurde am Montag offiziell eingeweiht. Und diese ist auf dem Grundstück des ehemaligen Holzveredelungswerks an der Messe-Allee wirklich in Rekordzeit gewachsen. „Es wurde in einer atemberauschenden Geschwindigkeit gebaut, die wir wahrscheinlich als Stadt so nicht in die Reihe bekommen hätten“, lobte Jung.

Schule entsteht in Rekordtempo

Weil der Druck auf neue Schulplätze groß war, ist die Stadt einen neuen Weg gegangen. Wie schon beim alten neuen Lichtenberg-Gymnasium in Grünau, hat sie den Bau in die Hände der Firma Goldbeck als Generalunternehmer gegeben, die das Schulgebäude samt Sporthalle in Modulbauweise errichtete. Start dafür war erst im März 2020, die Schulen konnte dann im August 2021 fertiggestellt werden.

„Die Baustelle verlief sehr konfliktarm. Trotz Corona sind wir im Zeitplan geblieben“, freute sich Mirko Zeng, Geschäftsführer der Goldbeck Ost GmbH. Sein Team brachte Schulleiter Michael Jenetzky sogar Volley- und Fußbälle als Geschenk zur Einweihung mit. Denn in Corona-Zeiten musste die Firma sowohl auf die offizielle Grundsteinlegung wie auch auf das Richtfest verzichten.

Zur Eröffnung der Oberschule Wiederitzsch greift Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zur E-Gitarre und spielt mit der Schülerband. Quelle: André Kempner

Erster Schritt zum Bildungscampus Wiederitzsch

Entstanden ist ein modernes Gebäude mit großem lichtdurchfluteten Eingangsbereich, hellen Klassenräumen und weitläufigen Außenflächen – auch für den Sport. „Wir freuen uns. Nicht jeder Lehrer darf in seinem Berufsleben so ein modernes Gebäude beziehen“, so Jenetzky. Bis August 2021 musste sich die Oberschule ein Haus mit der Grundschule Wiederitzsch teilen.

Künftig werden an der Messe-Allee 840 Schülerinnen und Schüler in fünf Parallelklassen lernen können, aktuell sind es 358 Kinder in 14 Klassen. „Die neue Oberschule Wiederitzsch ist der erste Schritt zu einem Bildungscampus“, kündigte Jung an.

Auf dem Areal entsteht quasi „gespiegelt“ ein fünfzügiges Gymnasium, das zum Schuljahr 2024/2025 fertig sein soll. Die ersten Schüler des Gymnasiums lernen derzeit in der Anhalter Straße 1, künftig nutzen sie dann Räume in der Oberschule Wiederitzsch, bis das eigene Haus fertig wird. „Ein solcher Campus passt gut zu Wiederitzsch, einem Ortsteil, in dem viele junge Familien leben, die ein hohes Interesse an wohnortnahen Schulen für ihre Kinder haben“, so der Rathauschef.

Unterricht in der Klasse 5 mit Lehrerin Jeannette Seifert in der neuen Oberschule Wiederitzsch an der Messe-Allee. Quelle: Andre Kempner

Leipzig finanziert Schulbau selbst

Das Gesamtbaubudget für beide Gebäude beträgt 34,7 Millionen Euro und wird komplett ohne Fördermittel durch die Stadt Leipzig selbst finanziert. „Mich freut es sehr, dass als erster Schulteil des künftigen Campus die Oberschule steht. Das ist ein wichtiges Signal“, sagte Ralf Berger, der Präsident das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB).

Von Mathias Orbeck