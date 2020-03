Schuldunfähig: Freispruch für Leipziger Crystal-Junkie

Leipzig

Er hörte Stimmen und führte nach eigenem Bekunden „einen Krieg gegen alles Böse“: Ein 44-Jähriger ist nach einer Serie von Straftaten im Sommer 2019 vom Landgericht Leipzig freigesprochen worden. Der Grund: Aufgrund einer Drogenpsychose galt er als schuldunfähig.

Das Verhängnis von Vitali G. hieß Crystal. Seit er die Modedroge konsumierte, habe er merkwürdige Vorgänge erlebt, berichtete der Angeklagte in dem Ende Januar begonnenen Prozess. Der Wahn ging so weit, dass er sich schließlich dazu berufen fühlte, die Welt zu retten und das Böse zu bekämpfen.

Die Karten des Bösen

Und dieses offenbarte sich ihm in unterschiedlichster Form. So soll Vitali G. am 7. August 2019 einem Jugendlichen, der auf einer Parkbank an der Eisenbahnstraße saß, massiv bedroht und mit Gewalt die Tasche abgenommen haben. Dann jedoch zerstörte er Zeugen zufolge die Beute und stach auf die Tasche ein, in der sich unter anderem Schülerticket, Ausweis und Krankenkassenkarte befanden. Er habe geglaubt, das Böse sei über diese Karten vernetzt, räumte er vor Gericht ein.

Schon zuvor, am 6. Juni 2019, war der aus Russland stammende Mann aufgefallen. Im Zentrum für Drogenhilfe in der Chopinstraße bedrohte er laut Anklageschrift eine Mitarbeiterin mit einem 30 Zentimeter langen spitzen Gegenstand und verlangte Süßes von ihr. Die verängstigte Frau gab ihm daraufhin eine Packung Himbeeren. Gleichwohl erkannte der Crystal-Junkie auch in ihr das Böse, wie er in seinem Geständnis erklärte.

Neun Fälle angeklagt

Ursprünglich waren dem Angeklagten besonders schwere räuberische Erpressung, schwerer Raub, Beleidigung, Bedrohung, Hehlerei sowie mehrere Diebstähle in Supermärkten angelastet worden – insgesamt neun Fälle. Doch angesichts der massiven Auswirkungen des Drogenkonsums auf die Psyche, die in der Hauptverhandlung auch von einem Psychiater beschrieben wurden, war nach Auffassung des Gerichts die Steuerungsfähigkeit von Vitali G. zum Zeitpunkt der Taten aufgehoben. Angesichts der festgestellten Schuldunfähigkeit sprach die 3. Strafkammer den Angeklagten frei. Zugleich ordneten die Richter die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Damit im Zuge einer Therapie die unheimlichen Stimmen im Kopf von Vitali G. wieder verstummen.

Von Frank Döring