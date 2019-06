Leipzig

Diese Woche war eine ganz besondere für die Grundschule am Floßplatz. Bei ihrer Projektwoche zum Thema „Gesund und fit“ konnten die 340 Kinder erstmals ihren neuen Sportplatz nutzen, der im Mai fertiggestellt wurde. Elf Jahre hat es gedauert, bis es soweit war, bestätigt Schulleiterin Carmen Thiele. „2008 hatten wir das erste Mal Mittel beantragt, um die maroden Anlagen herzurichten.“ Im Einvernehmen mit der benachbarten Petri-Oberschule, die denselben Schulhof in einer Art Schichtsystem ebenfalls nutzt, sei der Wunsch dann regelmäßig erneuert worden. „Zum Teil gab es darauf nicht mal eine Reaktion von der Stadt“, berichtet Karsten Kotte, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule am Floßplatz.

Förderverein und Elternrat sprangen in die Bresche

Deshalb nahmen sich der Förderverein und Elternrat 2015 des Problems an. Ihr ursprüngliches Ziel, das Sportgelände aus eigenen Mitteln instand zu setzen und dabei auch einen Bolzplatz zu schaffen, stellte sich nach ersten Preisangeboten als utopisch heraus. Schon durch die Lage – die eher kleine Fläche liegt eingezwängt zwischen denkmalgeschützten Gründerzeitbauten – wäre das zu teuer geworden.

Bürokratische Hürden

Schließlich wandten sie sich an die Politik, erzählt Kotte. „Zuerst fanden wir bei den Grünen Gehör. Deren Fraktionschefin Katharina Krefft hat sich sehr für eine Lösung eingesetzt und das Thema in den Stadtrat eingebracht. Irgendwann kamen dann auch andere Fraktionen dazu, und es wurde Geld im Haushalt verankert. Ab da hat es aber noch mal zwei Jahre gedauert, bis der Platz fertig wurde.“ Die Verzögerungen hätten vor allem an bürokratischen Hürden gelegen. Hingegen loben der Vereinschef und die Schulleiterin das Leipziger Planungsbüro Spiel.Raum.Planung und die Wurzener Baufirma Gala Service über die Maßen. Mit ihnen habe die Zusammenarbeit hervorragend geklappt.

160 000 Euro investiert

Den neuen Bolzplatz mit Tartanbelag und Ballfängen können die Kinder nun im Sportunterricht und im Hort nutzen. Ebenso eine Kurzsprintstrecke, eine Sprunggrube, den großen Sandkasten und eine Freitreppe, die sich auch zum Sitzen eignet. 160 000 Euro hat alles gekostet. Hinzu kamen 7000 Euro, die der Förderverein für ein riesiges Sonnensegel über dem Sandkasten spendierte. Für die älteren Floßplatzschüler hatte sich die Situation schon verbessert, seit sie die neue Turnhalle und den Sportplatz des Taro-Gymnasiums im Sportunterricht nutzen dürfen, betont Schulleiterin Thiele. Sie möchte sich noch mal bei allen Unterstützern bedanken. „Nicht zuletzt bei den vielen Eltern, die uns in der Projektwoche beim fit4future-Aktionstag geholfen haben. Den veranstalten wir seit drei Jahren gemeinsam mit der Krankenkasse DAK zu Themen wie Ernährung, Gesundheit und Bewegung.“

Von Jens Rometsch