Leipzig

Klar, Pippi Langstrumpf hat Unrecht. Zwei mal zwei macht auf keinen Fall vier. Trotzdem ist die in eine Melodie gepackte Rechnerei der kleinen Revoluzzerin ein wundervoller Song zum Einmarsch der Erstklässler in Knautkleeberg-Knauthain. Die 60. Grundschule ist am Samstag ein Ort von vielen, an denen in Leipzig rund 6000 Kinder ihren Schulanfang feierten.

Im eher dörflichen Südwesten, acht Kilometer vom Leipziger Zentrum entfernt, haben Skepsis und Corona-Angst an diesem Tag eine niedrige Inzidenz, es dominieren Aufregung und positive Spannung. „Wir freuen uns einfach auf diesen Tag“, sagt Sylvia Tittel, die mit ihrem Mann Kay und Tochter Kati darauf wartet, ins Gebäude gelassen zu werden. „Natürlich bedauern die Großeltern, dass sie nicht mitkommen können, aber sicher klappt es in ein paar Jahren bei Katis Schwester Lina.“ Die ist zwei Jahre alt und bleibt bis zum Ende der Feier bei Oma und Opa.

Aufregung trotz Erfahrung

Zwei Sorten von Routine treffen an diesem Vormittag aufeinander: Die eine betrifft den Gewöhnungseffekt in puncto Pandemie. Die andere kennen Lehrerinnen und Lehrer in Sachen Einschulung. „Trotzdem bin ich jedes Mal aufgeregt“, gesteht Schulleiterin Ines Fickenwirth. Mit dem Stadtteil und der Schule ist sie verwurzelt wie Pippi Langstrumpf mit der Villa Kunterbunt: 1971 wurde sie selbst hier eingeschult, 1985 begann sie als Lehrerin.

Zur Galerie Am Samstag bestand die Welt vieler Familien und neuer Erstklässler aus Zuckertüten, Feiern und geballter Aufregung. Hier einige Bilder aus der 60. Grundschule, der Anna-Magdalena-Bach- und der Kurt-Masur-Schule.

Auch Kathrin Hohmann, Klassenlehrerin der 1 A, strahlt. „Alles ist vorbereitet, jetzt kann es gern losgehen!“ Jeden der drei Klassenräume hat Kunstlehrerin Anne Heber mit Zuckertüten-Bildern auf den Tafeln und Deko gestaltet. Um 9.15 Uhr beginnt der Einlass für die erste von drei Staffeln – entsprechend der Zahl der Klassen, insgesamt sind es 83 Schülerinnen und Schüler. Weil der Speisesaal, der gleichzeitig als Aula fungiert, überschaubar ist, dürfen nur zwei Personen pro Schulkind herein, Mund-Nasen-Schutz ist erbeten. Für die ABC-Schützen gilt das künftig im Klassenraum nicht, sondern nur auf Wegen in Fluren und Treppenhaus.

Tests dreimal pro Woche

„Damit werden sie gut klarkommen“, prognostiziert Fickenwirth, „wir haben ausgerechnet, dass jedes Kind nur rund zehn Minuten pro Schultag die Maske tragen wird.“ Corona-Tests gibt’s in den ersten 14 Tagen dreimal pro Woche, über die spätere Frequenz werden Ansteckungs-Statistik und Politik entscheiden. Die Schulleiterin strahlt große Gelassenheit aus.

Ein paar Minuten später steht sie am Pult und eröffnet eine Feier voller Herzblut und Hingabe. Nach dem Langstrumpf-Intro tritt einigen Anwesenden auch Pippi in die Augen, denn Musiklehrerin Claudia Danner stimmt am Piano mit Engelsstimme ein Willkommenslied an. Kurz darauf betreten die schick gekleideten Milchzahnträger das Podium und erhalten eine langstielige Rose.

Feier mit Herzblut

Als im Anschluss Ines Fickenwirth mit schauspielerischem Talent die Mitmach-Geschichte vom Schulgespenst erzählt, hüpfen und klatschen die Kleinen mit. Ex-Viertklässler Richard am Cello und Danner an den Tasten setzen den Schlusspunkt, die Schul-Novizen besichtigen ihren Klassenraum. Draußen ist dann Zeit für Zuckertüten-Übergabe und Fotos. „Die Feier hat mir gut gefallen, sehr stimmungsvoll“, betont Kay Tittel. Und wohl nur auf dem Dorf ist es möglich, dass kurz darauf ein mit frisch Eingeschulten besetzter Feuerwehr-Oldtimer bei angeknipstem Martinshorn die Seumestraße entlang braust.

Einen ähnlichen Sound bietet auch Leipzigs Zentrum, bloß aus anderem Anlass: Mit Sirenen rauscht die Polizei an der Anna-Magdalena-Grundschule zur Klimacamp-Versammlung am Leuschner-Platz vorbei – willkommen im urbanen Geschehen. Schulleiterin Grit Moran und Team haben sich dafür entschieden, die drei Klassen gestaffelt auf dem Schulhof zu begrüßen. 78 Kinder erleben hier den Tag, den manche seit Generationen den Beginn vom Ernst des Lebens nennen.

Einschulung hat hohe Wertigkeit

An jeder Stuhllehne strecken sich mit Helium gefüllte Luftballons in den noch wolkigen Himmel, die Laune bei den Anwesenden ist sonnig. Auch in der Kurt-Masur-Schule. „Die Einschulung hat bei uns eine besondere Wertigkeit, die wir alle selbst lieben und genießen“, sagt Chefin Heike Hentschel. Hier profitiert das Personal ebenfalls von den Erfahrungen aus dem letzten Corona-Schuljahr. „Es gab ja nicht wie in der Vergangenheit kurzfristige Überraschungen durch Neuregelungen, deshalb konnten wir das gelassen angehen.“

Der Rest des Tages ist Party. Drei mal drei macht sechs? Das kann man heute gelten lassen. Die Korrektur kommt früh genug.

Von Mark Daniel