„Schulplätze sind immer noch das größte Problem“: Chefin des Stadtelternrats zieht Bilanz

Leipzig

Am Donnerstag wird in Leipzig ein neuer Stadtelternrat gewählt: Petra Elias hat das Gremium, das alle Elternsprecher an den hiesigen Schulen vereint und sich in Teamarbeit um die Belange der Bildungsstätten kümmert, bisher geleitet. Nun tritt die 49-jährige Bürokauffrau nicht noch einmal an. Im LVZ-Interview sagt die Mutter dreier Kinder, was sie ihren Nachfolgern mit auf den Weg gibt.

Sie haben den Stadtelternrat drei Jahre geleitet. Auf welches Ergebnis sind Sie dabei besonders stolz?

Es ist gelungen, dass die Eltern konstruktiv, sachlich und mit guten Ideen mitmachen. Seit 17 Jahren, also der ersten Klasse meines Ältesten, mache ich Elternarbeit. Im Vorstand des Stadtelternrates bin ich seit fünf Jahren. Die Qualität der Beiträge sowie die Lebendigkeit der Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert. Wir können viel mehr Eltern einbinden und die Aufgaben auf breiten Schultern verteilen, was natürlich auch an der gewachsenen Schülerzahl liegt.

Stadt holt Eltern als Berater ins Boot

Wie ernst wird der Stadtelternrat von Verwaltung und Stadtrat genommen?

Nehmen wir die Schulspeisung. Hier hat die Stadtverwaltung uns als Berater und Mitgestalter ins Boot geholt. In Ausschüssen und Gremien haben wir inzwischen feste Mitglieder, sind nicht wie früher nur als Zuhörer geduldet. Im Gegenteil: Wir werden explizit gebeten, konstruktiv mitzuwirken.

Aufgabe des Stadtelternrates ist es, den Finger in die Wunde zu legen. Was sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten Probleme?

Immer noch Schulplätze. Wir haben vermehrt Schüler, die aus den Gymnasien zurück auf die Oberschule wollen und dort einen Platz brauchen. Das ist aber schwierig. Wir haben in Leipzig dutzende Schulen, besonders auch im Grundschulbereich, deren Kapazität überbelegt ist. Der Lehrermangel steht als zweites auf der Agenda. Bei den Gymnasien sind wir aus dem Tal heraus, bei den Grundschulen gibt es zumindest einen Lichtblick. Bei den Oberschulen dauert es, bis das Problem gelöst ist. Schwierig ist auch der Generationswechsel bei Schulleitern, der viel Unruhe in die Lehrerteams bringt. Es ist zwar schön, dass es viele junge Lehrer gibt, die müssen aber erst etwas Routine erlangen. Auch was die Mitwirkung von Eltern betrifft.

„ Oberschulen werden endlich saniert“

Sie haben sich immer besonders für Oberschulen eingesetzt - wie haben diese sich aus Ihrer Sicht entwickelt?

Mich hat richtig gefreut, dass die Helmholtz-Oberschule das Qualitätssiegel der Berufs- und Studienorientierung bekommen hat. Seit langem hat sich mal wieder eine Leipziger Schule erfolgreich darum beworben. Ich kenne aber auch andere Leipziger Schulen, die eine ähnliche Qualität bei der Berufsorientierung aufweisen. Auf die neue Oberschule Ratzelstraße gibt es einen regelrechten Run. Das zeigt doch, dass es wichtig ist, wie die Gebäude aussehen. Deshalb bin ich froh, dass Leipzig nun endlich mehr Oberschulen saniert.

Welchen Rat geben Sie Ihren Nachfolgern auf den Weg?

Macht keine Ein-Mann-Show draus. Ihr könnt es nur im Team packen. Und bindet Eltern ein, auch wenn sie manchmal etwas schwierig sind. Wenn Eltern das Gefühl haben, gestalten zu können, funktioniert es.

Sie ziehen sich zurück?

Nicht ganz. Ich werde noch beraten, etwa bei der Schulspeisung. Auch die Berufs- und Studienberatung liegt mir sehr am Herzen. Da werde ich noch mitwirken. Und dann arbeite ich ja als CDU-Vertreterin im Stadtbezirksbeirat Süd mit.

Welchen Stellenwert haben Schulen dort?

Sicher einen großen. Wo ich die Expertise habe, bringe ich sie deshalb gern ein. Der Standort wächst, die Schülerströme sind heftig. Im Leipziger Süden, in der Bernhard-Göring-Straße, gibt es allein zwei benachbarte Grundschulen mit mehr als 1000 Schülern. Eine weitere Grundschule am MDR wird dringend benötigt. Da müssen wir die Entwicklung im Auge behalten.

Von Mathias Orbeck