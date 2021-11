Schulen in Leipzig: Mit den Corona-Zahlen wächst die Furcht vor Wechselunterricht

Leipzig

Sicher sind erst einmal nur die Kalenderdaten: Die Herbstferien in Sachsen sind passé, der Unterricht hat am Montag wieder begonnen. Hinter die genauen Bedingungen des Lernens hat die Pandemie wieder einmal Fragezeichen gesetzt. Das in Aussicht gestellte Wegfallen der Maskenpflicht wackelt, und nicht auszuschließen ist ein Rückfall in den Wechselunterricht.

Das Testen bleibt Alltag: Zur Wiederkehr von Schülerinnen und Schülern sowie des Personals gelten für Nicht-Geimpfte oder -Genesene zwei Wochen lang drei Schnelltests im Abstand von zwei Tagen als Eintrittskarte, danach sollen es zwei Tests sein. „Ein aufwändiger und ungeliebter Vorgang“, sagt Martin Seffner, Leiter des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums und Campusleiter von Rahn Education in Leipzig. „Aber das ist inzwischen Routine geworden.“

Nur vereinzelte Fälle

So empfindet es auch Mario Coccejus vom Goethe-Gymnasium in Schönefeld. „Bei uns ist die Situation entspannt“, sagt der Schulleiter mit Blick auf die aktuell absolvierten Tests. Bei den 770 Schülerinnen und Schüler verzeichnete er nur vereinzelte Fälle mit Kindern, die in den Ferien in Quarantäne mussten. Natürlich gebe es krank gemeldete Lehrer – das hänge aber auch mit dem Altersdurchschnitt zusammen. Neben einigen älteren Kolleginnen und Kollegen gebe es viele Jüngere, die selbst Nachwuchs haben. „Da kommt es vor, dass die eigenen Kinder krank werden.“

Nancy Kallenbach, Chefin der die August-Bebel-Grundschule, hat positiv überrascht, dass am Montag alle Tests negativ ausfielen. „In der Zeit vom Sommer bis zu den Herbstferien wurden immer mal wieder Infektionen festgestellt, aber in einem geringen Maß“, sagt sie. In der Schule am Palmengarten (720 Schüler, 60 Lehrer) ist es ähnlich. Schulleiterin Mandy Frömmel: „Wir sind ruhig gestartet. Die Maskenpflicht im Unterricht ist eine große Herausforderung, doch die Kinder nehmen es mit Gelassenheit und sind sehr verantwortungsbewusst.“

Eine große Beeinträchtigung

Bei dieser Herausforderung dürfte es auch zunächst bleiben, denn jüngste Corona-Zahlen haben die Hoffnung auf ein Wegfallen von Mund- und Nasenschutz blassgewischt wie ein Schwamm die Tafelkreide. Bleiben über die nächsten Tage landesweit mindestens 180 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen oder 650 auf Normalstationen, schreibt die dann geltende Vorwarnstufe das Tragen der Masken weiter vor. „Ich hätte den Wegfall sehr begrüßt“, sagt Martin Seffner, „denn sie bedeuten eine große Beeinträchtigung, bei der jetzigen Entwicklung habe ich aber volles Verständnis, wenn es dabei bleiben muss.“

Wesentlich größer ist die Befürchtung, dass bei weiter steigenden Infektionen der Präsenzunterricht in Gefahr gerät. Ab 420 belegten Intensiv- oder 1300 belegten Normalbetten greift die Überlastungsstufe, die laut Schutzverordnung Wechselunterricht vorsieht. „Dazu ist es ja auch fraglich, welche unserer Vorhaben noch möglich sind – können geplante Zoo-Besuche, Theater-Aufführungen oder Schüleraustausch noch stattfinden?“, fragt sich Seffner. „Diese Ungewissheit belastet alle am meisten.“

Auf alles vorbereitet

Auch Mario Coccejus ist sich der Möglichkeit bewusst, dass der durchgehend normale Unterricht wegfallen könnte. „In Präsenz funktioniert er natürlich am besten, aber wir sind organisatorisch auf alle Varianten vorbereitet.“

Von Mark Daniel und Mathias Orbeck