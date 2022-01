Leipzig

Im Vorjahr konnte Leipzig gleich mehrere Schulneubauten wie die Oberschule Wiederitzsch oder das sanierte Gymnasium am Palmengarten eröffnen, dieses Jahr im Sommer wird mit dem sanierten Max-Klinger-Gymnasium ein weiterer Teil des Grünauer Schulzentrums fertig. In der sanierten Oberschule Ihmelsstraße (derzeit wird im Interim Löbauer Straße gelernt) kann der Unterricht ebenso starten wie im Erweiterungsbau der Grundschule am Leutzscher Holz.

Viele Baumaßnahmen laufen parallel

Ausruhen kann die Stadt sich trotzdem nicht: „Wir sind mitten im Investitionsprogramm, müssen sehr viele Baumaßnahmen gleichzeitig bewältigen“, sagt Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen). „Mit dem Sofort-Investitionsprogramm haben wir es zwar geschafft, allen Schülerinnen und Schülern einen Platz anbieten zu können“, ergänzt Schulamtsleiter Peter Hirschmann. „Dennoch sind unsere Schulen sehr ausgelastet.“ Dies werde sich erst ändern, wenn es zusätzliche Gebäude gibt.“ Anders als 2021 gebe es bei den Eröffnungen in diesem Jahr „eine kleine Delle“. „Viele Projekte werden erst 2023 fertig. Dieses Jahr wird aber viel gebaut – und es werden die nächsten Projekte vorbereitet.“ Ein Beispiel: Nach der Oberschule an der Messe-Allee, die bereits im Vorjahr ihren Betrieb aufgenommen hat, folgt dort 2023 das Gymnasium. Wie auf dem Campus Ihmelsstraße, dort geht nach der Oberschule in diesem Jahr dann 2023 auch das Gymnasium in Betrieb. „Wir richten aber ein Vorinterim für künftige Abiturienten in der Oberschule ein“, kündigt Hirschmann an.

1000 Kinder mehr ab neuen Schuljahr in Leipzig

Dabei gilt es, mit dem Tempo der Geburten und der Zuzüge von Familien Schritt zu halten. Die Schülerzahl ist von 48 230 im Schuljahr 2016/17 auf aktuell 54 815 gewachsen. Hinzu kommt: Seit 2018 gilt eine neue Verordnung zur Klassenbildung. Deren Ziel ist es, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besser zu integrieren – dadurch sind die Klassen kleiner geworden. Als Obergrenze sieht das Gesetz einen Richtwert von 28 Schülern pro Klasse vor. Bei Förderbedarf wird mit 23,5 (Oberschule) sowie 25 (Gymnasium) geplant. Dafür braucht die Stadt ebenfalls zusätzliche Unterrichtsräume.

Fakt ist: Zum neuen Schuljahr 2022/23 werden rund 1000 Kinder mehr eingeschult sein, die dann in vier Jahren von der Grundschule auf die Oberschule oder das Gymnasium wechseln wollen. „2025/2026 müssen wir liefern“, betont Felthaus. Deshalb sind einige neue Projekte wie das Gymnasium an der Prager Spitze oder das Gymnasium Westseite Hauptbahnhof am Start. Geplant wird auch die künftige Gemeinschaftsschule am Dösner Weg.

Vicki Felthaus (Grüne), Leipzigs Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie, hat viel zu tun, um gemeinsam mit dem Baudezernat die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume für Leipziger Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Quelle: Dirk Knofe

Diese Schulen entstehen bis 2027 Die geplanten Neubauten im Überblick: 2022: Oberschule Ihmelsstraße; 2023: Gymnasium Ihmelsstraße, Gymnasium Prager Spitze; 2024: Gymnasium Schraderhaus, Ersatzneubau Wilhelm-Busch-Grundschule; Gymnasium Wiederitzsch; 2025: Ersatzneubau 120. Grundschule, Gymnasium Hauptbahnhof-Westseite; Grundschule Tauchaer Straße; 2026: Grundschule Karlsruher Straße, Grundschule Hans-Beimler-Straße, Gemeinschaftsschule Dösner Weg; 2027: Grundschule Witzlebenstraße, Gemeinschaftsschule Uranusstraße 3, Grundschule Feuerwache Ost. Diese Schulen werden saniert: 2022: Max-Klinger-Gymnasium; 2023: Oberschule Hainbuchenstraße, Apollonia-von-Wiedebach-Oberschule, Förderschule Grünau, 94. Oberschule Grünau, Grundschule Liebertwolkwitz; 2024: Heinrich-Mann-Grundschule, Neue Nikolaischule (Gymnasium), 2025: Oberschule Glockenstraße, Grundschule Löbauer Straße, Fritz-Baumgarten-Grundschule; 2026: Grundschule Gundorf, Oberschule am Adler, Oberschule Paunsdorf, Astrid-Lindgren-Grundschule; 2027: Paul-Robeson-Oberschule (inkl. Erweiterungsbau), F.-A.-Brockhaus-Gymnasium (Haus 1). Diese Schulsporthallen entstehen: 2022: Ernst-Pinkert-Grundschule, Grundschule Bernhard-Göring-Straße 2, 60. Grundschule; 2023: Robert-Schumann-Gymnasium; 2024: Oberschule Höltystraße, 66. Grundschule, Christian-Gottlob-Frege-Oberschule; 2025: Oberschule Ratzelstraße; 2027: Astrid-Lindgren-Grundschule.

Im Süden fehlt eine Grundschule

Dabei gibt es etliche Probleme zu lösen. So ist im Juni 2021 im Stadtrat der Bau einer neuen Grundschule an der Kurt-Eisner-Straße durch die Stadtbau AG abgelehnt worden. Wie berichtet, wollte der private Investor die Bildungsstätte bauen, an die Stadt vermieten und später an sie verkaufen. Weil dafür städtische Grundstücke getauscht werden sollten, gab es dafür allerdings keine Mehrheit im Rat. Die Räume werden dennoch gebraucht, auch um die benachbarten Grundschulen im Süden der Stadt zu entlasten und zusätzliche Plätze zu schaffen. Dort bleibt es nun wohl enger als gewünscht. „Wir arbeiten noch an einer Alternativlösung“, sagt Felthaus.

Die Stadt wolle aber auch verstärkt dafür werben, dass Eltern für ihre Sprösslinge einen Platz auf der entstehenden Gemeinschaftsschule am Dösner Weg, die keinem Grundschulbezirk zugeordnet ist, wählen. „Wie sich mit der Gemeinschaftsschule das Wahlverhalten ändert, ob Kinder aufs Gymnasium oder die Oberschule wollen, wissen wir momentan ohnehin nicht“, so Hirschmann.

Außerdem will die Stadt will künftig mehr Akzente setzen, um inhaltliche Aspekte an die Architektur anzupassen. Also pädagogische Erfordernisse in den Fokus der Bautätigkeit stellen – etwa die Schulbibliotheken und Leseräume besser in die Gebäude integrieren. Wer Inklusion ernst nimmt und stärken will, müsse auch dafür sorgen, dass neben behindertengerechten WCs auch mal ein Pflegebad entsteht, heißt es.

An der Prager Spitze entsteht ein neues Gymnasium. Im Hintergrund ist die Oberschule am Barnet-Licht-Platz zu sehen. Dort ist momentan ein Teil der Gymnasiasten untergebracht. Quelle: Andre Kempner

Sanierungszyklen werden vorbereitet

Felthaus: „Ein wichtiges Thema werden ebenfalls regelmäßige Sanierungszyklen sein, um die bestehenden Gebäude zu erhalten.“ 2020 hat Leipzig gut 200 Millionen in Schulbauten sowie Reparaturen investiert, im Vorjahr waren es etwa 170 Millionen Euro. In dieser Größenordnung wird es die nächsten Jahre bleiben. Bis 2027 sind 15 Neubauten, 17 Sanierungen und ein Erweiterungsbau notwendig.

Von Mathias Orbeck