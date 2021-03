Leipzig

Raus aus der „Mottenkiste“? Der Förderverein des Schulmuseums hat Äußerungen der CDU-Stadtratsfraktion zurückgewiesen, die für die Einrichtung im ehemaligen Saalanbau eine Neukonzeption sowie einen neuen Standort prüfen lassen will. Dabei werfen CDU-Politiker der Einrichtung vor, zu einseitig auf DDR und Stasi fokussiert zu sein.

Hintergrund: Das Schulmuseum teilt sich das Gebäude an der „Runden Ecke“ am Goerdelerring 20 mit dem Bürgerkomitee Leipzig. Über die Nutzung des ehemaligen Stasi-Kinosaals (4. Etage) sowie weiterer Räume gibt es seit vielen Jahren Streit. „Warum kann nicht das Bürgerkomitee für die Ausstellung „Leipzig auf dem Weg zur Revolution“ in eines der benachbarten ehemaligen Stasigebäude einziehen? Das für Leipzig so wichtige Thema Friedliche Revolution könnte dann ebenerdig, also besucherfreundlicher zugänglich, besichtigt werden“, sagt Elke Urban, die Vorsitzende des Fördervereins. Die Leipziger Bürgerrechtlerin, die zum Gründerkreis der Initiative Freie Pädagogik gehörte und Initiatorin für die Gründung von Freien Schulen in Leipzig war, hat die Einrichtung aufgebaut und viele Jahre lang bis zu ihrer Pensionierung 2015 geleitet. „Unser Museum ist keine Mottenkiste“, sagt sie.

Urban: Hausbesetzung ohne Stadtratsbeschluss

Richtig sei, dass das als „Werkstatt für Schulgeschichte“ konzipierte Museum zu wenig Platz für seine Präsentationen habe. Der Stadtrat hatte 1999 den Standort Saalanbau – den der damalige Stadtplaner Engelbert Lütke Daldrup eigentlich für ein Parkhaus abreißen wollte – einstimmig für die Nutzung durch das Schulmuseum beschlossen. „Das Bürgerkomitee ist Mieter und könnte jederzeit aus wichtigem Grund aus dem städtischen Gebäude herausgeklagt werden“, konstatiert Urban und erinnert daran, dass sie dem Bürgerkomitee und der damaligen Leiterin der „Runden Ecke“, Irmtraut Hollitzer, zunächst freiwillig einige Räume in der ersten Etage überlassen habe. Das sei möglich gewesen, weil die Schulsammlung zu jenem Zeitpunkt nicht das gesamte Gebäude für Ausstellungen nutzen konnte.

Elke Urban, die Vorsitzende des Fördervereins Schulmuseum, mit dem Leiter Thomas Töpfer in der Ausstellung, in der auch das Bildungssystem in der DDR thematisiert wird. Quelle: André Kempner

Nachfolger Tobias Hollitzer, der jetzt die Gedenkstätte in der „Runden Ecke“ leitet, habe dann die gesamte erste Etage – genutzt als Büroräume – und den gesamten Keller belegt. „Alle Versuche, diese ,Hausbesetzung des Bürgerkomitees’ ohne Stadtratsbeschluss wieder rückgängig zu machen, sind gescheitert“, sagt Urban. Die Sonderausstellung „Leipzig auf dem Weg zur Revolution“ in der oberen Etage sollte eigentlich sechs Monate lang gezeigt werden. „Sie steht jetzt nach elf Jahren immer noch dort und hat auch wegen der fehlenden Workshopangebote so gut wie keine Schulklassen als Besucher“, so Urban. Da das Schulmuseum den Veranstaltungssaal nicht nutzen konnte, musste es immer ausweichen – etwa mit der Anne-Frank-Ausstellung in die Kongreßhalle am Zoo.

Bildungsexpertin Elke Urban hat auch Bücher wie „Voneinander lernen“ zur Entwicklung des Schulwesens geschrieben. Quelle: André Kempner

„Gern hätten wir unsere Forschungsarbeiten und Filme zum Thema ,Jüdische Schulgeschichte in Leipzig’ in der ersten Etage gezeigt“, so Urban. Dafür sei aber ebenso wenig Platz gewesen wie für die Sonderschau „Bürgerstolz und Bildung – 500 Jahre Nikolaitana“, die nach der Präsentation am authentischen Ort im Keller der Alten Nikolaischule abgebaut werden musste. „Gern hätten wir unsere Forschungsarbeiten und Filme zum Thema ,Jüdische Schulgeschichte in Leipzig’ in der ersten Etage vorgestellt.“ Die Fibel-Ausstellung „100 Jahre Lesenlernen in Leipzig“ musste ebenso nach kurzer Zeit eingepackt werden – um Platz für neue Projekte zu machen. Darüber hinaus gebe es viele weitere Beispiele für Forschungen und Projekte, die den Vorwurf einer einseitigen Ausrichtung des Museums widerlegen.

Museum hat viel selbst über Stiftungen investiert

Das Schulmuseum hat im Gebäude circa 1,5 Millionen Euro investiert; die jeweils neuen Fußböden, Türen, Fenster entsprechen den Anforderungen der Ausstellungen. Sie sind so eingebaut, dass sie nicht mitgenommen werden können, sogar Fliesen aus der Carlebachschule sind dort verlegt. „Das ist nur nicht so sehr aufgefallen, weil wir die Gelder dafür immer über Fremdmittel, Stiftungen und Landesförderprogramme beschafft haben“, konstatiert die Fördervereinschefin.

Von Mathias Orbeck