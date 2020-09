Leipzig

Der Schulstart in Leipzig und der Region verlief recht reibungslos. Die LVZ sprach mit Roman Schulz, dem Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, über Herausforderungen in Corona-Zeiten.

Wie ist der Start ins neue Schuljahr gelaufen?

Gut. Alle Schulen haben sich viel Mühe gegeben. Es gibt fünf, sechs Schulen in der Region Leipzig, in der einzelne Schüler wegen Corona von ihren Eltern in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vom Unterricht abgemeldet worden sind. Etwa weil sie in der Vorwoche aus dem Urlaub gekommen sind und in häuslicher Quarantäne sind. Sie hatten aber keine Kontakte zur Schule oder zu Mitschülern. Ansonsten ist alles im grünen Bereich.

Haben alle Schulen die erforderlichen Hygienekonzepte erarbeitet?

Davon gehen wir aus. Es gab bisher keine negativen Rückmeldungen. Corona war auf den Dienstberatungen mit den Schulleitern ein großes Thema. Und die Schulen haben ja Erfahrungen aus der Vor-Ferienzeit.

Was ist aus Ihrer Sicht jetzt das Wichtigste?

Vor der Kür kommt die Pflicht. Das Allerwichtigste ist, den Unterricht in guter Qualität abzusichern und zum Normalbetrieb zurückzukehren. Dem hat sich alles andere unterzuordnen – ob nun Ganztagsangebote, Wandertage oder Klassenfahrten. In Sachsen haben wir einen Vier-Stufen-Plan, der regelt, was passiert, wenn Corona-Fälle an einer Schule auftreten. Wenn eine Klasse oder eine Jahrgangsstufe zu Hause bleiben oder gar eine Schule kurzfristig schließen muss, dann müssen künftig für die Lernzeiten zu Hause vernünftige Lernangebote da sein. Bei der Digitalisierung haben wir Lücken, die Probleme sind bekannt. Wir haben versucht, möglichst viele Schulen an die Lernplattform Lernsax anzubinden. Wo es nicht klappt, müssen andere Varianten gefunden werden. Und das vom ersten Tag an. Die Unterrichtsqualität muss garantiert werden.

Nun haben bereits einige Schulleiter beklagt, dass noch nicht alle Lehrer da sind. Also in einzelnen Fächern der Unterricht gar nicht wie vorgeschrieben stattfinden kann. Wie wollen Sie das ändern?

Für die Region Leipzig haben wir insgesamt 284 Neueinstellungen vornehmen können. Die Lehrerausstattung ist sicherlich nicht üppig. Aber in Leipzig aktuell ausreichend. Wir sind dabei, noch einzelne Stellen zu besetzen. Hinzu kommt, dass einzelne Lehrer ein Attest vorlegen, coronabedingt keinen Präsenzunterricht zu machen. Da verschaffen wir uns dieser Tage einen Überblick. Unabhängig von Corona gibt es immer Krankmeldungen. Vielleicht wird es noch Abordnungen geben.

Nun sind auch noch nicht alle Schulleitungen besetzt. Wann erfolgt das?

Das ist laufendes Geschäft, weil es immer Bewegung durch Ruhestand oder Versetzungswünsche gibt. Durch Corona konnten einige Verfahren nicht pünktlich abgeschlossen werden. Jede Schule hat mindest eine kommissarisch beauftragte Leitung. Es gibt aber auch Leiterstellen, um die sich niemand bewirbt. Doch wir lösen das.

Von Mathias Orbeck