Ein trister früher Abend. Der Wind peitscht durch die Straßen, in Frau Krauses Biergarten sitzen wenige Hartgesottene, die dem Herbst noch trotzen. Es ist bereits zu kalt für lockere Sommerjacken. Das Werk 2 hat noch geschlossen. Im Conne Island fällt ein Konzert aus – es hätte aufgrund der Corona-Pandemie nur draußen stattfinden dürfen, doch es regnet so heftig, dass kaum jemand auf der Freifläche sitzen möchte. Ein Abend, der eigentlich ein Streifzug durch das Nachtleben in Connewitz werden sollte, droht, ins Wasser zu fallen, und führt dann doch, schon auf dem Heimweg, an einen schummrigen Ort: das „Barabbas“. Ein Ort mit Charakter, mit Ecken und Kanten – nicht nur im Möblierungssinn.

Eine Wand aus bepflanzten Minitöpfen. Marionetten. Aufgerissene Großkartons mit Kartoffelchips. In den Toilettenräumen steht eine kleine Marienstatue, sie trägt, natürlich, einen Mund-Nase-Schutz aus schwarzem Spitzenstoff. Die Einrichtungs-Kombination ist skurril und wirkt hier doch wie selbstverständlich.

Legendär: Der Käseteller im „Barabbas“. Quelle: Christian Modla

Vom Waldfrieden zur Vergebung

Das liegt nicht zuletzt an einer bereichernden Besonderheit: an Andreas Strobel, diesem kauzig-freundlichen, sensiblen wie auch klare Ansagen beherrschenden Wirt mit in dünnen Schwaden wehendem Haar.

Dessen gemächlichen Schritt kennen manche schon von einigen anderen Orten. Anfang der 2000er betrieb er im Zirkuszelt vom Theater der Jungen Welt auf dem Jahrtausendfeld die Gastronomie. Nach mehreren Stationen wie der Kulturwirtschaft Waldfrieden in der Bornaischen Straße eröffnete er 2011 schräg gegenüber eine neue Kneipe: das Barabbas, benannt nach dem Verbrecher, den die Römer statt Jesus frei ließen.

Wer es nicht so deftig mag, ist mit dem Kuchenangebot gut bedient. Quelle: Christian Modla

Witz und Melancholie

Am Werbemotto „ Vergebung hinterm Kreuz“, das Strobel zwinkernd nach der Eröffnung ausgab, liegt es, dass dieser Ort im Volksmund nur noch „ Vergebung“ genannt wird. Lernt man neben seinem Witz auch dessen Melancholie kennen, ahnt man den Hintergrund zum offiziellen Namen: Connewitz als Zuflucht für einen, der neu anfangen musste, einem vom Schicksal Begnadigten.

In seinem ersten Leben war der aus Süddeutschland stammende Strobel Straßensozialarbeiter. 1991 zog er aus dem Westen nach Leipzig. Drei Jahre lang arbeitete er mit rechten Jugendlichen in Grünau. „Eine sehr intensive Zeit. Die Konfrontation mit einer Ideologie, die mir völlig fern ist, hat mich auch ein Stück weit aufgefressen“, sagt er rückblickend. Nach Unstimmigkeiten mit seiner Chefin arbeitete er in verschiedenen anderen sozialen Einrichtungen. Dann entschied sich Strobel, sein Faible für die Gastronomie auszuleben.

Touristen, Studenten, Zimmerleute

In dieser neuen Landschaft hat der 63-Jährige tiefe Spuren hinterlassen, denn mit ihm als Gastgeber bekommt jeder Ort etwas Außergewöhnliches, Persönliches. Was das Angebot angeht, wird zurecht die besonders gern bestellte Käseplatte gerühmt, auch der Kuchen. Dass die „ Vergebung“ so beliebt ist, liegt nicht zuletzt an ihrer düsteren Romantik, verstärkt durch das Licht vieler Kerzen, die direkte Nachbarschaft zwischen christlicher Symbolik, Schaufensterpuppe und bronzenem Stierkopf. So zusammengewürfelt wie ihre Einrichtung, sind auch die Gäste der Kneipe. Studierende, Touristen – später am Abend stolpert ein Trupp Zimmerleute herein, die jungen Handwerker sind auf der Walz, einen Schlafplatz für den Abend haben sie noch nicht, aber jede Menge Durst.

Das Barabbas ist ein exotisches Gastro-Biotop im Herzen von Connewitz, das allerdings nicht mehr lange von den Zeichen der Zeit verschont bleiben könnte, so Strobels Befürchtung. Was er meint, ist Gentrifizierung: Die Immobilie hat den Eigentümer gewechselt, „da liegt eine Modernisierung samt Mieterhöhung nahe“, sagt er. Wegen der Pandemie liegen die angefangenen Verhandlungen mit dem Besitzer aber momentan auf Eis.

Die Einrichtungs-Kombination im „Barrabas“ ist skurril und wirkt hier doch wie selbstverständlich. Quelle: Christian Modla

Ungebrochene Magie

Doch vorerst bleibt die Magie der „ Vergebung“ ungebrochen und Kult. Der Leipziger Singer-Songwriter Ralph Schüller, selbst Connewitzer, hat dem Ort und seinem guten Geist auf dem neuen Doppel-Album „Danke. Schade“ ein Denkmal gesetzt: „Wohin das führt – lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung / hoffentlich in der , Vergebung’ in die Offenbarung“, heißt es im Song „Wohin das führt“, und weiter: „Und der Fusslige schenkt uns ein im Schwarz-Kerzen-Schein / Noch ein Bier und dann schweigen wir.“

Von Mark Daniel und Julia Grass