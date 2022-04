Schuss in der Eisenbahnstraße: Beweise nach Durchsuchung sichergestellt

Leipzig

Ein Schuss versetzte am Dienstagabend einige Anwohner der Eisenbahnstraße in Unruhe. Nun wurden am Mittwoch vier Objekte nach Beweismitteln durchsucht.

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll am Dienstagabend eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein. Die Tat habe sich in Neustadt-Neuschönefeld im Bereich der Einertstraße ereignet. Unter Verdacht stehen syrische Personen zwischen 17 und 25 Jahren. Ihnen werden gefährliche Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Beweismittel bei Durchsuchung sichergestellt

Deswegen wurden am Mittwochmorgen auf Grundlage von richterlichen Beschlüssen vier Objekte in Leipzig, darunter drei Wohnungen und eine Shisha-Bar, durchsucht. „Dabei wurden diverse Beweismittel, unter anderem Schreckschusswaffen mit Munition, ein Reizstoffsprühgerät sowie Kommunikationsmittel aufgefunden und sichergestellt“, teilte die Polizei am selben Tag mit.

Die in den Objekten angetroffenen Beschuldigten „wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen“, so eine Sprecherin.

Von Fabienne Küchler