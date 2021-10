Leipzig

Mit einem Projekt zur Impfung gegen das HP-Virus (HPV) werden immer mehr Jugendliche an Schulen in Leipzig und im Landkreis Leipzig erreicht. Inzwischen wird die Aktion auch von einem Doktoranden im Rahmen seiner Dissertation begleitet; Sachsens Gesundheitsministerium unterstützt das Vorhaben. Den aktuellen Stand des Projekts erläuterte Dr. Cornelia Hösemann, Gynäkologin mit Praxis in Großpösna und eine der Initiatorinnen, während des Sächsischen Impftags am Sonnabend in Leipzig.

Hohe Durchseuchung

Das Humane Papillomvirus (HPV), das mit mehr als 150 Typen auftritt, ist verantwortlich für die Entstehung verschiedener Tumoren. Neben Gebärmutterhalskrebs bei Frauen geht es unter anderem um Peniskarzinome bei Männern. Aber auch Krebserkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich werden inzwischen auf HPV zurückgeführt.

Außerdem tragen die Viren zur Verbreitung von Genitalwarzen bei, die sich oft sehr schlecht therapieren lassen. Die Infektion erfolgt meist über Geschlechtskontakte. Die Durchseuchung liege bei 90 bis 99 Prozent, sagte Hösemann, die auch der Sächsischen Impfkommission angehört.

Niedrige Impfrate

Ein erster Impfstoff wurde im Jahr 2006 zugelassen, bislang wurden mehr als 270 Millionen Dosen verabreicht. Die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) empfiehlt eine jeweils zweimalige Vakzinierung von Mädchen und Jungen zwischen neun und 14 Jahren (Abstand: mindestens fünf Monate) und eine weitere Dosis bis zum Alter von 17 Jahren.

Auch ältere Frauen und Männer können sich noch impfen lassen; das zahlt dann allerdings meist die Kasse nicht mehr. Deutschland ist hinten dran beim HPV-Schutz: Die Impfrate liegt hier bei 39 Prozent, skandinavische Länder und Australien vermelden Quoten von 80 bis 90 Prozent.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klassenverband bietet Vorteile

Ein Weg sei deshalb, zu den jungen Leuten zu gehen – anstatt darauf zu warten, dass sie in eine Praxis kommen, erklärte Cornelia Hösemann. Die Schwelle sei so niedriger. Es biete außerdem Vorteile, im Klassenverband zu impfen. Die Kinder würden sich dann auch untereinander motivieren. 2019 wurden die ersten Elternabende für das Leipziger Schulprojekt konzipiert und rechtliche Fragen geklärt – dann konnte es losgehen. Im Schuljahr 2019/2020 haben drei Ärztinnen fünf Schulen besucht (vierte und fünfte Klassen in Grundschulen und Gymnasien). Insgesamt wurden dabei 390 Jugendliche erreicht – von ihnen wurden 135 geimpft.

Im Schuljahr 2020/2021 gingen vier Ärztinnen in acht Schulen, 512 Schüler wurden erreicht und 175 davon mindestens einmal geimpft. Mit Blick auf die Pandemie-Einschränkungen immer noch eine gute Quote, findet Hösemann. Im aktuellen Schuljahr beteiligen sich sechs Ärztinnen am Projekt, die 850 Jugendliche erreichen sollen.

Elternabende erhöhen Impfwahrscheinlichkeit

Eine Begleitstudie hat indes gezeigt: Elternabende zum Thema erhöhen die Impfwahrscheinlichkeit. Es müsse weiterhin darum gehen, Barrieren abzubauen und aufzuklären, sagte Hösemann. Damit kann man sich vielleicht auch ein Stück weit gegen radikale Gegner wehren. Denn obwohl das HPV-Vakzin als sehr sicher gilt und nur selten die bei vielen Impfungen üblichen Nebenwirkungen auftreten, erhielt ein Schulleiter Wut-Post eines selbst ernannten Experten: Der Pädagoge würde zulassen, dass „Gift in die Kinder eingespritzt wird“.

Sachsen könnte Vorbild werden

Für einen Ausbau des Projektes auf weitere Schulen ist aus Sicht Hösemanns eine Professionalisierung nötig – etwa über ein hauptamtliches Sekretariat zur Koordination. Bislang würden die beteiligten Medizinerinnen die Organisation ehrenamtlich und nebenbei stemmen.

Professor Markus Rose, leitender Kinderarzt am Klinikum Stuttgart, erinnerte während des Sächsischen Impftags an frühere Schulimpf-Aktionen gegen Kinderlähmung. Er hoffe ganz in diesem Sinne, dass Sachsen mit dem Leipziger HPV-Schulprojekt zum bundesweiten Vorbild werde. Um noch mehr zu motivieren, solle man auch bei der Aufklärung von Eltern den Stellenwert von Krebserkrankungen durch HPV-Viren stärker verdeutlichen, meinte Rose. Es würden heute mehr Männer zwischen 40 und 60 Jahren an HPV-Karzinomen sterben als an Motorradunfällen.

http://hpv-schulimpfprojekt.de/

Von Björn Meine