Hoffnung schenken, Hoffnung auf Heilung: Die 8. „Schutzengel“-Gala in Leipzig am Sonnabend im Haus Leipzig leistete einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der tödlichen Erbkrankheit Mukoviszidose.

„Es erfüllt mich mit Stolz, Sie am heutigen Abend begrüßen zu dürfen“, sagte Daniel Kemp. Hunderte Besucher waren gekommen, um den Initiator der Schutzengel-Benefiz-Gala und Vorsitzenden des Mukoviszidose-Selbsthilfe-Vereins zu unterstützen. Viele Prominente, wie Kult-Moderator Harry Wijnvoord, die Sänger Annemarie Eilfeld und Keith Tynes oder Boxtrainer Ulli Wegener, halfen mit, das Charity-Event zu einem emotionalen, unterhaltsamen Abend werden zu lassen. Die Schirmherrschaften übernahmen der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und Torsten Bonew, Leipzigs Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen.

„Zusammen sind wir stärker als eine Krankheit“, diese Erfahrung bestärkt Daniel Kemp in seinem Engagement. Seine größte Motivation, sich zu Gunsten der Mukoviszidose-Forschung zu engagieren, sei seine Tochter Mathilda (9): Mathilda leide an der noch unheilbaren Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. „Ich werde nicht eher aufhören, für meine Tochter stellvertretend für alle Betroffenen zu kämpfen, bis wir die Aufmerksamkeit bekommen, die diese Menschenkinder verdienen: Jedes Jahr werden 200 Mädchen und Jungen mit dieser Krankheit geboren.“ Wie schwer es für sie zu atmen ist? Es wäre, als ob man den ganzen Tag durch einen Trinkhalm atmen müsste. Zäher Schleim verstopfe die Atemwege und Verdauungsorgane. Entzündungen führten zur Lungenzerstörung. „Ich aber habe die Hoffnung, das eigene Kind erwachsen zu sehen. Unser Verein unterstützt nicht nur die Forschung: Seine Mitglieder helfen betroffenen Familien auch in finanziellen Notlagen mit Sach- und Geldleistungen.“ So dankte eine Mutter dem Verein, der die Beerdigungskosten für ihre Tochter finanzierte.

Zuversicht und Mut auf ein neues Medikament machte der Mediziner Jochen Mainz: Die Schutzengel-Gala unterstütze die weitere Forschung zur Verbesserung des Lebens mit Mukoviszidose. Beeindruckt von dieser gelebten Solidarität und Umsicht ist auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer: „In unserer Gesellschaft achtet nicht jeder nur auf sich, sondern auch auf andere. Sie senden damit ein deutliches Signal.“ Auch Bürgermeister Torsten Bonew, der stellvertretend für die Stadt Leipzig die Schirmherrschaft übernahm, findet es wichtig, einen kleinen Beitrag leisten zu können, um den Verein zu unterstützen. Dies sei keine leichte, aber eine gemeinschaftliche Aufgabe. „Wir möchten ein Zeichen setzen“, ergänzte Daniel Kemp:„ Zusammen sind wir stärker als eine Krankheit “.

