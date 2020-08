Leipzig

Daniel Kemp, Familienvater und Kita-Leiter in Leipzig, engagiert sich auch in schweren Corona-Zeiten für den Mukoviszidose-Selbsthilfe-Verein und veranstaltet am 12. September im Haus Leipzig die achte Schutzengel-Benefiz-Gala. Seine Tochter Mathilda leidet seit ihrem ersten Lebensjahr an der unheilbaren Stoffwechselkrankheit.

Das Hygienekonzept steht und viele Prominente helfen mit, das Charity-Event zu einem großartigen und vor allem herzlichen Abend werden zu lassen. Die Schirmherrschaft übernehmen wieder der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und Torsten Bonew, Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen der Stadt Leipzig (beide CDU).

Annemarie Eilfeld und Robin Pietsch in Leipzig zu Gast

Große Freude herrschte bei Daniel Kemp, als Kultmoderator Harry Wijnvoord („Der Preis ist heiß“) seine Teilnahme zusagte. Der Entertainer aus den Niederlangen engagiert sich als offizieller Botschafter des Vereins und kommt sehr gerne in die Messestadt.

Angesagt haben sich auch der US-amerikanische Soul- und Musicalsänger Keith Tynes, die Sängerin Annemarie Eilfeld, Drittplatzierte bei „ Deutschland sucht den Superstar“, die mit großem Herzen auch Schutzengel-Botschafterin ist, die Münchner Percussion-Band „Bubble Drums“ und Sternekoch Robin Pietsch, der den Gästen gemeinsam mit den Haus-Leipzig-Köchen, ein fantastisches Menü kreiert.

Von Regina Katzer