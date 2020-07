Schwächen bei der Sicherheit: Leipzigs Radverkehrspolitik verschlechtert sich

Leipzig

Bei der dritten unabhängigen Überprüfung der städtischen Radverkehrspolitik hat die Stadt Leipzig schlechter abgeschnitten als noch vor sechs Jahren. Wie das Verkehrsamt der Messestadt mitteilte, betrug die Gesamtnote im EU-zertifizierten BYPAD-Verfahren 2,3 von maximal 4,0 Punkten – 2014 hatte Leipzig noch eine Bewertung von 2,7 erreicht.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Schwächen im Bereich von Infrastruktur und Sicherheit vorliegen. Unter anderem seien die Radwege in Leipzig in die Jahre gekommen und bedürfen einer generellen Überprüfung. Positiv bewertet werden die Bemühungen der Stadt zur Förderung von Alternativen zur Autonutzung im Alltagsverkehr. Zudem wurde das Rad bei Straßenbaumaßnahmen angemessen berücksichtigt. Auch die regelmäßigen Untersuchungen der Stadt zu den Bedürfnissen der Radfahrer wurden positiv aufgefasst.

Kreuzungen müssen sicherer werden

Ein Aktionsplan formuliert zudem, mit welchen Maßnahmen sich Leipzig weiter zur Fahrradstadt entwickeln kann. Dabei wird unter anderem mehr Mitarbeiter in den verantwortlichen Ämtern und die Bildung eines „Teams Radverkehr“ empfohlen. Zudem müssten die finanziellen Ressourcen deutlich angehoben werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Kreuzungen müssten sicherer werden und im Straßennetz die Fahrbahn verbessert werden. Als weitere Maßnahmen werden verstärkte Aufklärungen im Bereich der Mobilitätserziehung und Verkehrssicherheitstraining empfohlen.

Für Christoph Waack, Radverkehrsbeauftragter der Stadt, war die Überprüfung des Status Quo wichtig, um zu erkennen, in welche Richtung sich die Politik in der Stadt entwickeln muss. „Nur mit einer weiteren Konzentration der Kapazitäten in der Radverkehrsplanung können wir den Stadtverkehr im Sinne der Mobilitätsstrategie 2030 zukunftsfähig und nachhaltig gestalten“, so Waack. Zusammen mit der beschlossenen Überarbeitung des Radwegnetzes sieht er den Bericht als gute Basis, um den Radverkehr in der Stadt positiv weiterzuentwickeln.

BYPAD ist ein Qualitätsmanagementverfahren der EU zur Überprüfung der Radverkehrspolitik. Durch das standardisierte Verfahren werden europaweit vergleichbare Ergebnisse erzielt. Am Verfahren in Leipzig waren städtische Ämter, die Polizeidirektion, Vertreter der Fraktionen und mehrere Interessensgruppen beteiligt.

