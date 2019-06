Leipzig

Zehntausende Gruftis sind zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) am Pfingstwochenende in Leipzig zu Gast und verwandeln die Messestadt in das Zentrum der schwarzen Szene. Längst hat sich auch der Handel auf das viertägige Gastspiel der Gothics eingestellt. Die Marketing-Maschinerie läuft – und sieht ebenfalls schwarz.

In etlichen kleinen Läden und großen Geschäften warten attraktive Angebote auf die Gruftis. Rabatt-Lockrufe und Spezial-Offerten an die Adresse der barocken Typen finden sich eigentlich überall. Kneiper zum Beispiel bieten dunkles Bier zu Freundschaftspreisen. Textilgeschäfte haben das Bunte aus der Auslage verbannt – Rotes und Violettes mal ausgenommen. Ein Frisör winkt mit Färbemitteln und Haarfestigern der besonders anspruchsvollen Art.

„Delicious Darkness“ für die schwarze Szene

Die Bäckereikette Lukas mochte im Reigen derer, die beim Wave-Gotik-Treffen auch ein ganz klein bisschen ans Geschäft denken, nicht fehlen. In der Backstube an der Arno-Nitzsche-Straße geht’s gerade ausgesprochen düster zu. Das Motto: „Delicious Darkness“ (zu Deutsch: Köstliche Dunkelheit). Pfannkuchen gibt es mit Glasur in Schwarz und Rot. Das dunkle Exemplar ist mit Holunderkonfitüre gefüllt. Die WGT-Laugenbrötchen und die WGT-Briegel sind mit Pflanzenkohle angereichert – und sehen entsprechend aus. Dem Farbstoff gebührt das Kürzel E 153. Der Hit aber ist ein Petit-Four-Stück in Lila. Geformt ist die Süßigkeit wie ein Sarg, verziert mit schwarzer Blume und Schoko-Kreuz.

Dass das WGT in Leipzig vor allem Vielfalt zu bieten hat, wissen die Leipziger seit Jahren. Das 28. Treffen endet am Montag. 200 Band und Solokünstler gestalteten das viertägige Programm. Die Veranstalter rechneten mit etwa 20.000 Anhängern.

