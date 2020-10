Leipzig

Die LVZ war am Samstag exklusiv dabei und berichtete, als LVB und Polizei erstmals gemeinsam die Maskenpflicht in Leipziger Verkehrsmitteln durchsetzten. Nun wurde die mehrstündige nächtliche Aktion ausgewertet. So wurden Straßenbahnlinien kontrolliert, die durch das Leipziger Zentrum, Zentrum-Ost und durch den Süden von Leipzig verlaufen. Außerdem wurden einige Nightliner überprüft. Dabei kontrollierten die Teams aus Beamten und Kontrolleuren insgesamt 1220 Fahrausweise. In 109 Fällen wurde das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro erhoben.

Nur ein Verstoß gegen die Maskenpflicht

47 Mal griffen die Beamten zum Funkgerät, um die Identität von Personen zu überprüfen, die sich nicht – oder nicht ausreichend – ausweisen konnten. Verstöße gegen Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Leipziger öffentlichen Verkehrsmitteln gab es Samstagnacht nur einen einzigen. Zum Vergleich: In Berlin wurden im August nach Angaben der örtlichen Verkehrsbetriebe 44.767 Personen durch Sicherheitspersonal auf die Maskenpflicht hingewiesen. 257 von ihnen wurden mit Strafen belegt. In Leipzig planen Polizei und Verkehrsbetriebe weitere unangekündigte Einsätze.

