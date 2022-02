Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten aus Rheinland-Pfalz hat die Leipziger Polizei am Freitag mit einer Schweigeminute ihre Anteilnahme ausgedrückt. Leipzigs Polizeipräsident verurteilte die Angriffe als „sinnlose Taten“.

Die Polizei Leipzig hat am Freitag ihren am Montag in Rheinland-Pfalz erschossenen Kollegen gedacht. Quelle: Andre Kempner