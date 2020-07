Leipzig

Vor Beginn der Vorstellung ist das weiße Zelt erfüllt von einem Durcheinander aus Stimmen und Kinderlachen. Seine beeindruckende Kuppel erhebt sich über den kreisförmigen Rängen, die die Bühne säumen, aus der Menge ragen immer wieder Popcorntüten – nostalgische Erinnerungen an den Zirkus kommen auf. Die Vorfreude auf Nicole & Martins Interpretation der „Bremer Stadtmusikanten“ ist groß am Mittwochnachmittag auf der Wiese nahe der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park.

Der Lautstärke im Raum entsprechend erwartet man gar nicht, dass nur die Hälfte der sonst 300 Plätze besetzt ist, aber so verlangen es die Regelungen zur Bekämpfung von Corona. Sobald jedoch eine Glocke ertönt, ist es schlagartig still. Zwei Figuren betreten tänzelnd und musizierend das Zelt; Nicole spielt Akkordeon, Martin Klarinette. Nur zwei von etlichen Instrumenten, die die Künstler über das Stück hinweg einsetzen. Es scheint nichts zu geben, was sie nicht beherrschen.

Viel Körpersprache

Das Märchen wird von dem Schweizer Ensemble weniger über Worte als vielmehr durch Körpersprache erzählt, was die Geschichte für jedes Alter verständlich macht. Immer wieder bricht das Publikum in Gelächter aus oder hält die Luft an, gerade wenn die Schauspieler ihre akrobatischen Künste vorführen. Dabei erhalten sie Unterstützung von ihrem zehnjährigen Sohn Sascha, der einen wunderbaren dritten Räuber abgibt.

So bewegen sie sich gekonnt zwischen den vielen Figuren des Stückes hin und her, gekennzeichnet durch selbst gestaltete Filzkopfbedeckungen, und bauen Zaubertricks, Instrumente sowie Jonglage auf kreative Weise in den Erzählverlauf mit ein. Wenn am Ende Nicole mit der Posaune in der Hand auf dem Rand der Tuba thront, die Martin spielt, dann stehen nicht nur Kindermünder weit offen.

Weitere Aufführungen: Samstag „Vom Fischer und seiner Frau“ (11 und 17 Uhr) sowie am Sonntag „Das Mädchen ohne Hände“ (11 Uhr); Restkarten gibt’s mit Glück an der Kasse.

Von Elsa Hädge