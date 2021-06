Leipzig

Am frühen Abend zogen dann doch noch die schon am Morgen angekündigten Gewitter über die Region Leipzig. In der Messestadt ist es in Plagwitz und Lindenau zu Überschwemmungen gekommen. Die Lützener Straße und die S-Bahn-Unterführung in der Saalfelder Straße in Plagwitz wurden geflutet und blieben für den Verkehr gesperrt. Kräfte der Polizeidirektion Leipzig leiteten den Verkehr um.

Lesen Sie auch Dynamische Wetterlage in Sachsen – lokal schwere Gewitter möglich

Durch die Sperrung der Hauptverkehrsstraßen kam es zu erheblichen Behinderungen. Um etwa ins Zentrum zu gelangen mussten längere Umwege in Kauf genommen werden. Auch im städtischen Linien-Nahverkehr kam es zu Einschränkungen, da Busse nicht mehr fahren konnten.

Gegen 18 Uhr kam es auf der A38 im Leipziger Süden zu einem Verkehrsunfall wegen Aquaplanings. Kurz nach der Anschlussstelle Leipzig-Süd kam ein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zwischen einer Brücke und Leitplanke zum Stehen. Beide Insassen kamen zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Überschwemmungen auch im Landkreis Leipzig

Auch im Landkreis Leipzig kam es zu Überschwemmungen. So wurden in Grimma überflutete Straßen gemeldet. In umliegenden Dörfern sorgte der starke Niederschlag für geflutete Straßen, weil die Felder die Wassermassen nicht aufnehmen konnten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Deutsche Wetterdienst hat auch für den Abend in weiten Teilen Sachsens weitere Niederschläge und Gewitter angekündigt.

Von thl/abö