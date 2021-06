Leipzig

In Leipzig-Neulindenau ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Bauarbeiter zog sich an der Wohnhaus-Großbaustelle in der Saalfelder Straße schwere Verletzungen zu. Er wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst und dem per Hubschrauber gekommenen Notarzt behandelt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In der Saalfelder Straße baut die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft aktuell 300 Sozialwohnungen.

Von LVZ