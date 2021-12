Schwerer Unfall in Leipzig: Auto erfasst 15-jährigen Radfahrer

Leipzig

Im Zusammenhang mit einem schweren Verkehrsunfall in Altlindenau sucht die Polizei nach dem unbekannten Verursacher. Der Fahrer eines dunklen Pkw kam am Dienstag gegen 19 Uhr aus einem kleinen Nebenweg aus Richtung Kleinmesse/Weihnachtsbaumverkauf und erfasste dabei einen 15-jährigen Radfahrer. Der Schüler war auf dem Cottaweg in Richtung Jahnallee unterwegs.

Obwohl der Radfahrer aufgrund der Kollision schwer stürzte, setzte der Autobesitzer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Teenager erlitt erhebliche Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Hinweise an Polizeirevier Südwest

Gegen den unbekannten Autofahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt. Dazu hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zu dem gesuchten Autofahrer geben können.

Wer helfen kann, meldet sich beim Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222, Telefon: 0341 94600.

Von F. D.