Leipzig

So etwas gibt es auch in Leipzig nicht alle Tage zu sehen: Einen 16,5 Meter langen Schwerlaster, auf dem sechs riesige, nagelneue Glocken und zwei aufgearbeitete aus dem Jahr 1964 ruhen. Um 16.30 Uhr waren sie am Freitag aus Pomßen bei Grimma auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz eingetroffen und schnell von Schaulustigen umringt, die den historischen Moment auf Fotos und Videos festhielten.

Leipzigs Stadtkirche St. Nikolai erhält gleich sechs neue Glocken – so viel wie noch nie in der über 1000-jährigen Stadtgeschichte. Vom Dreißigjährigen Krieg bis 1917 gab es dort vier Glocken, zu DDR-Zeiten zwei. Die neue Festtagsglocke Osana, 6,5 Tonnen schwer, kommt separat in den südlichen Glockenturm des Gotteshauses, die anderen in drei Etagen übereinander in den nördlichen.

Zur Galerie Am Freitag sind die neuen Glocken für die Nikolaikirche in Leipzig eingetroffen. Zahlreiche Schaulustige begleiteten den Transport zum Kirchhof.

Rund 700 Leipziger begleiteten den Transport vom Leuschnerplatz über den Ring auf den Nikolaikirchhof. Dort waren Weihegerüste aufgebaut, in die die Fracht am späten Abend mit Hilfe des größten Ladekrans Ostdeutschlands eingehoben wurden. Am Sonnabend können Besucher die Glocken ab 14 Uhr beim Gottesdienst bestaunen, um 17 Uhr bei einer Festmusik in der Kirche. Am Sonntag soll nach dem 10-Uhr-Gottesdienst die große Osanna in den Nikolaikirchturm eingehoben werden.

Von Andreas Tappert