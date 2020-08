Schwimmhallen und Saunen in Leipzig öffnen wieder – das sind die Corona-Regeln

Leipzig

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 31. August 2020 öffnen auch die Schwimmhallen der Leipziger Sportbäder wieder zu ihren regulären Zeiten. Ab dem 1. September 2020 kommt es außerdem zu einer Erweiterung der Öffnungszeiten für das öffentliche Baden im Sportbad an der Elster und in der Schwimmhalle Nord. Das Sportbad öffnet sonntags künftig vier Stunden länger bis 20 Uhr und das Frühschwimmen von Montag bis Mittwoch und freitags ist bereits ab 6.30 Uhr möglich. Die Schwimmhalle Nord bietet das öffentliche Baden sonntags ebenfalls um eine Stunde verlängert, bis 17 Uhr, an. Bereits 2019 wurde in der Grünauer Welle und den Schwimmhallen Südost und Süd der öffentliche Betrieb erweitert.

Saunen öffnen ebenfalls wieder

Ein vom Leipziger Gesundheitsamt freigegebenes Hygienekonzept der Sportbäder ermöglicht ab dem kommenden Montag auch wieder die Nutzung der Saunen im Sportbad an der Elster und in der Grünauer Welle. Dabei gelten folgende Regeln:

Es werden ausschließlich Trockensaunen mit einer Temperatur von mindestens 80 Grad betrieben. Dampfsaunen und Biosaunen bleiben geschlossen.

Auf Aufgüsse und das Verwedeln der Luft wird verzichtet.

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern in jede Richtung innerhalb der Saunakabinen und in allen anderen Bereichen, wie z.B. Ruhezonen, Umkleiden, Sanitärräumen und im Kassenbereich.

Ausnahmeregelungen innerhalb von Familien, Hausständen etc. sind der jeweils gültigen Corona-Schutz-Verordnung zu entnehmen.

Die Zahl der Liege- und Sitzmöglichkeiten wird reduziert und es ist zwingend ein Saunatuch unterzulegen.

Es wird eine Obergrenze für die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen festgelegt.

Mit Beginn des Septembers endet die Saison der hiesigen Freibäder. Letztmalig öffnen die Freibäder der Leipziger Sportbäder am 6. September 2020.

