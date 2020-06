Leipzig

Das Wochenende wird ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig prognostiziert für Samstag und Sonntag zwar hochsommerliche Temperaturen – doch dazu könnten sich voraussichtlich starke Regenfälle gesellen. „Wir starten noch freundlich in den Samstag, doch schon ab den Mittagsstunden kann es zu ersten Schauern und Gewittern kommen“, sagt Florian Engelmann vom DWD. Diese könnten zuweilen auch „von sehr kräftiger Natur sein“.

Es bestehe Unwettergefahr, örtlich könnten zwischen 25 und 40 Litern in einer Stunde fallen. Da der trockene Boden diese Mengen nicht aufnehmen kann, seien punktuelle Überflutungen möglich. Bei Werten von bis zu 29 Grad wird es zudem schwül.

Selbes Spiel am Sonntag

Die Schauer werden sich voraussichtlich bis in die Nacht halten, die Werte gehen dann auf etwa 17 Grad zurück, so Engelmann. Am Sonntag wiederholt sich dieses Spiel voraussichtlich: Nach einem freundlichen Tagesbeginn steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad an, ab Mittag kommt es dann wieder zu kräftigen Schauer mit Unwettergefahr.

Erst in der neuen Wochen ist Besserung in Sicht: Die Schauer wandern nach Westen ab, der DWD rechnet mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Werten um die 25 Grad. Örtlich könne es zwar auch leichte Schauer geben, „da muss man aber schon Pech haben“, so Engelmann.

