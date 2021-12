Leipzig

Um das Wohnungs­angebot zu vergrößern, plant Leipzig neue Stadtviertel, die zusammen mehrere Milliarden Euro kosten. Ein halbes Dutzend davon sollte eigentlich längst im Bau sein – doch überall gab es Verzögerungen. 2021 gingen immerhin an vielen Stellen die Ampeln auf Grün. Das sind die sechs aktuell größten Vorhaben:

Am Lindenauer Hafen wurden 2021 die letzten Wohnhäuser fertiggestellt. Dazu gehörten diese Fünfgeschosser vom Projekt „Hafen Eins“, das postwendend einen renommierten Architekturpreis verliehen bekam. Quelle: Christian Rothe / WuV-Architekten

Lindenauer Hafen

Auftrumpfen konnte 2021 das neue Hafenviertel für etwa 1000 Menschen. Fünf Jahre nach der Grundsteinlegung wurden die letzten Wohnhäuser und das Café „Hafen Glück“ eingeweiht. Für die beiden jüngsten Neubauten am Wassertorplatz (mit den rostbraunen Klinkern) gab es im November sogar den Architekturpreis vom Bund Deutscher Architekten (BDA) – Landesverband Sachsen. Trotz stolzer Mietpreise erfreut sich der Standort großer Beliebtheit, ergab eine LVZ-Umfrage vor Ort. Die Pläne für einen naturnahen Park mit Spielplatz stehen jetzt ebenfalls. 2022 eröffnet der kommunale Großvermieter LWB eine Kita mit 142 Plätzen am Hafentor.

Das Gelände für das größte neue Stadtviertel in Leipzig – der frühere Freiladebahnhof in Eutritzsch – wechselte in diesem Jahr erneut den Besitzer. Quelle: André Kempner

Eutritzscher Freiladebahnhof

Bei Leipzigs größtem Stadtentwicklungsvorhaben geschah im Sommer etwas, was das Rathaus gern vermeiden wollte. Das 25 Hektar große Gelände bekam de facto einen neuen Eigentümer: die auf Holzbauten spezialisierte Firma Gateway aus Berlin. Anders als Anfang 2019 – als die Leipziger CG-Gruppe das Areal an die Wiener Imfarr verkauft hatte – übte das Rathaus diesmal keine Kritik. Es genehmigte den neuen Deal. Gemäß einem Antrag vom Stadtbezirksbeirat Mitte will das Baudezernat nun aber noch zusätzliche Vereinbarungen treffen, um die Bauqualität bei dem Milliardenvorhaben mit 2400 Wohnungen und 96.000 Quadratmeter Büroflächen zu sichern. Dies soll durch Architekturwett­bewerbe für besondere Stellen (wie die drei Hochhäuser am Entréeplatz) geschehen sowie durch Vorgaben für die anderen Bereiche in einem Gestaltungshandbuch. Imfarr hatte angekündigt, 2022 den Bau der ersten 500 Wohnungen an der Eutritzscher Straße zu starten. Ob das auch für den neuen Investor Gateway noch gilt, ist ungewiss.

An der Kohlenstraße hat die Leipziger Stadtbau AG im Oktober den Bau der ersten Mehrfamilienhäuser gestartet, die zum künftigen Stadtviertel am Bayerischen Bahnhof gehören. Quelle: Jens Rometsch

Bayerischer Bahnhof

2011 fand der städtebau­liche Wettbewerb für die 36 Hektar große Brache entlang der City-Tunnel-Trasse statt. 2021 sollten größere Arbeiten starten. Wirklich begonnen hat allein die private Leipziger Stadtbau AG – sie errichtet seit Oktober an der Kohlenstraße (zwischen Paul-Gruner- und Shakespearestraße) drei Mehrfamilienhäuser mit 112 Eigentumswohnungen und kleinen Läden. Diese Gebäude werden durch eine Park­garage im Erdgeschoss verbunden.

Hingegen musste die Vonovia-Tochter Buwog ihren Baustart für 222 Wohnungen am Dösner Weg – davon 30 Prozent mietpreisgebunden bei 6,50 Euro kalt – auf Sommer 2022 verschieben, so Sprecher Michael Dive. Für die Masse der insgesamt 1600 Wohnungen, 150.000 Quadratmeter Gewerbe­flächen, zwei Schulen und Turnhallen dürfte es frühestens 2023 losgehen.

Ebenfalls im Oktober begann die Sanierung des früheren Klinik-Geländes in Dösen, das nun zur „Parkstadt“ mit 600 Wohnungen, Kita und Nahversorger wird. Quelle: Instone Real Estate

Parkstadt Dösen

Im Juni gab der Stadtrat endgültig grünes Licht für die Sanierung des 14 Hektar großen Klinik-Areals an der Chemnitzer Straße. Es stand 19 Jahre lang leer. Der Investor Instone Real Estate kann nun rund 600 Wohnungen schaffen. Begonnen hat er im Oktober im südlichen Bereich der über 100 Jahre alten Anlagen. Dort sind 245 frei finanzierte und 61 geförderte Wohnungen, eine Kita und ein Nahversorger geplant. Die Kita mit 120 Plätzen ist schon im Bau.

Für das Löwitz-Quartier mit 550 Wohnungen und einem Gymnasium unweit vom Leipziger Hauptbahnhof begannen die Erschließungsarbeiten im November. Quelle: Jens Rometsch

Löwitz-Quartier

Im November rollten tatsächlich die ersten Bagger für die Erschließungsarbeiten auf das elf Hektar umfassende Gelände. Gleich westlich vom Hauptbahnhof erbauen Hamburger Investoren bis 2027 unter anderem 550 Wohnungen (davon 30 Prozent sozial geförderte Mietwohnungen), 47.000 Quadratmeter Büroflächen, ein fünfzügiges Gymnasium samt Turnhalle, Läden, Cafés, Hotel und eine Kita.

Das Krystallpalast-Areal wurde 2021 durch die Leipziger Quarterback Immobilien AG erworben. Anfang des neuen Jahres sollen dort Bagger anrollen. Quelle: Jens Rometsch

Krystallpalast-Areal

Mit dem Einstieg der Quarterback Immobilien AG im Jahr 2021 bekam das frühere Vergnügungsviertel, das seit einem Brand 1992 Brachfläche war, eine konkrete Perspektive. Anfang 2022 will das Leipziger Unternehmen nun den Bau von 139 Mietwohnungen und 80 „Microliving“-Einheiten starten. Hinzu kommen Einzelhandel und Gas­tronomie, ein Hotel mit 300 Zimmern, auch Büros an der Brandenburger Straße.

Von Jens Rometsch