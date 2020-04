Sechsjährige bei Explosion in Leipzig verletzt – Sprengstoffspürhunde im Einsatz

Leipzig

Wie konnte dieses Unglück bloß passieren? Nach der Explosion am Güterbahnhof in Leipzig-Plagwitz, bei dem ein sechs Jahre altes Mädchen erheblich verletzt wurde, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Am Donnerstagvormittag waren nach Behördenangaben Kriminaltechniker sowie Beamte mit Sprengstoffspürhunden am Ort des Geschehens im Einsatz.

Was der Auslöser für die Explosion war, blieb jedoch zunächst fraglich. Kurz nach dem Zwischenfall am Mittwochnachmittag an dem Bahngelände an der Engertstraße war davon die Rede, dass vermutlich eine Spraydose explodiert sei, wodurch die Sechsjährige an der Hand verletzt wurde. Dies mochte die Polizei am Donnerstag nicht bestätigen. Es sei vor Ort nicht feststellbar gewesen, um was es sich bei dem explodierten Gegenstand gehandelt hat, teilte Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz mit.

Vernehmung im Krankenhaus

Offenbar berührte das Mädchen, welches mit ihrem Vater und zwei Geschwistern unterwegs gewesen sein soll, einen bisher unbekannten Gegenstand, der dann in der Nähe ihrer Hand explodierte. „Sie erlitt dadurch eine blutende Wunde an der Hand, die durch die Streifenbeamten erstversorgt wurde“, so Koeckeritz. Rettungskräfte brachten das Kind in die Notaufnahme des Leipziger Universitätsklinikums, wo sie auch am Tag danach noch stationär behandelt wurde. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Polizei. Im Krankenhaus wurde sie inzwischen von Polizeibeamten vernommen. Mittlerweile erstattete die Kripo Anzeige gegen Unbekannt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von Frank Döring