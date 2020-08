Leipzig

In einer Zeit, in der das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ebenso wächst wie die Besinnung auf vergangene Jahrzehnte, sind Second-Hand-Läden beliebter denn je. Dort stößt man auf einzigartige Fundstücke, für die man oft nicht so tief in den Geldbeutel greifen muss wie beim Neukauf – und tut dabei noch etwas Gutes für Umwelt und Klima. Ein kleiner Vintage-Guide über die unabhängigen Geschäfte in Leipzig, in denen es vor allen Dingen Mode aus zwei bestimmten Jahrzehnten gibt.

Mrs. Hippie

Das Urgestein unter den Second-Hand-Läden auf dem Feinkost-Gelände versorgt die Stadt seit 25 Jahren mit Männer- und Frauenbekleidung aller Art und hat mittlerweile ein großes Angebot eigenproduzierter Klamotten. Von essenziell bis ausgefallen wird hier jeder fündig – egal, ob es ein gestreiftes Bürohemd oder ein bunter Kimono sein soll. Mit einem Fokus auf die 80er und 90er zieht Mrs. Hippie vor allem junges Publikum an und zeichnet sich durch das sehr übersichtlich geordnete Sortiment aus. Wer nach einer großen Auswahl an Kleidung, Schuhen und Accessoires sucht, ist hier richtig.

Anzeige

Karl-Liebknecht-Straße 36, geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 19.30 Uhr und Samstag 10 bis 17 Uhr.

Weitere LVZ+ Artikel

Garderobe Süd & West

Mit gleich zwei Standorten in der Südvorstadt und in Lindenau überzeugt die Garderobe mit ausgefallenen Teilen, die mehr Farbe in den Kleiderschrank bringen. Bunt und gemustert ist hier die Devise, was von kreativen Hawaiihemden bis zu knalligen Sportjacken aus den 80er-Jahren reicht. Hochwertige Jeans und viel Samt ist ebenfalls vertreten. Ein kleines, aber ausgewähltes Angebot für Leute, die auf der Suche nach einem Statement-Piece sind, das sich vom Rest abhebt.

Karl-Liebknecht-Straße 51, geöffnet Dienstag bis Mittwoch 11 bis 15 Uhr, Donnerstag bis Freitag 13 bis 18 Uhr und Samstag 12 bis 16 Uhr sowie in der Merseburger Straße 31 , geöffnet Dienstag bis Freitag 13 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 16 Uhr.

SisterAct Vintage

Erst seit Juni gibt es das Geschäft in der Südvorstadt, das mit seinen Leuchtröhren und Neon-Schriftzügen aus dem Straßenbild heraussticht. Kleidung und Accessoires aus den 80ern und 90ern füllen die Stangen – sportlich, flippig, upgecycelt. Denn viele Produkte wurden von den beiden Betreiberinnen Celina und Bella Maaß noch durch Handarbeit aufgewertet, seien es selbstgemachte Batik-T-Shirts oder Schmuckstücke. Eine weitere Besonderheit von SisterAct Vintage ist die Restpostenkleidung mit ungetragenen Teilen aus den letzten Jahrzehnten.

Kochstraße 70, geöffnet Dienstag bis Freitag 12 bis 19 Uhr und Samstag 12 bis 17 Uhr.

Zur Galerie Jenseits der größeren Ketten wie Humana hat Leipzig auch einige kleine Second-Hand-Shop zu bieten. Hier einige Bilder mit Laden-Betreiberinnen und Klamotten.

Küss mich wach

Der Name des 2018 gegründeten Familienbetriebs um Susanne Weich in Plagwitz kommt daher, dass die Kunden nicht mehr benutzte Second-Hand-Stücke „wach küssen“ sollen. In dem gemütlichen Geschäft gibt es dafür eine große Auswahl: Männer- sowie Frauenbekleidung, Accessoires und Schuhe. Sortiert wird nach Farben. Und wenn etwas mal nicht so passt, bietet der Laden Änderungen in der integrierten Werkstatt an. Hervorzuheben ist das eigene kleine Label „Phines“ von Weichs Tochter Joe, das selbstdesignte Mode herstellt.

Lauchstädter Straße 22, geöffnet Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr sowie Samstag 12 bis 17 Uhr.

Kazimir

Es ist erstaunlich, was alles in einen kleinen Laden wie den Second-Hand-Shop in Lindenau passt, ohne sich hier durch Klamottenberge wühlen zu müssen. Auf wenigen Quadratmetern gibt es ausgewählte Teile aus den 80ern und 90ern, bunt gemustert oder ganz neutral, sowie außergewöhnliche Sonnenbrillen, Hüte und Taschen. Das seit 2014 bestehende Geschäft bietet auch selbstbedruckte T-Shirts, designten Schmuck und kleine Dinge für den Haushalt an. Fast wie in einem Concept Store.

Merseburger Straße 33, geöffnet Dienstag bis Freitag 13.30 bis 18 Uhr und Samstag 12 bis 16 Uhr.

Hilde tanzt

In dieses Geschäft kommen nicht nur junge Second-Hand-Jäger, sondern auch die betagte Dame von nebenan, die schon immer auf der Straße wohnt. Die Einrichtung mit Sofa erinnert an ein gemütliches Wohnzimmer. Nur dass es mit Kleiderstangen und einem großen Schuhregal gefüllt ist. Vor allem die 80er und 90er sind hier vertreten, aber auch Teile aus anderen Dekaden hängen dazwischen. Das Sortiment ist ausgewählt, nach Farben sortiert und bietet genauso Kinderbekleidung an.

Georg-Schwarz-Straße 20, geöffnet Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr und Samstag 12 bis 16 Uhr.

Von Elsa Hädge