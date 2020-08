Seebenischer Open Air: 999 Fans hinter Masken

Markranstädt

Noch bevor sich am 5. September die Tore zur Festwiese an der alten Gärtnerei in dem Markranstädter Ortsteil öffnen, hat das 23. Seebenischer Open Air bereits Geschichte geschrieben. Weniger für die Gäste, aber umso mehr für den Veranstalter. Diese sechs Wochen, in denen der Kultur- und Faschingsverein schon an seinem Hygienekonzept schraubt, werden die Vereinsmitglieder wohl so schnell nicht vergessen. Jetzt geht es auf die Zielgerade und das Team um Stephan Schreiber und Jana Taubert sieht langsam Licht am Ende des Tunnels.

Zweifel über Zweifel – und Gedanken an eine Absage

„Wir konnten niemanden fragen, weil niemand Erfahrung mit einer solchen Veranstaltung unter Corona-Einschränkungen hat“, schildert Schreiber das Problem. Schritt für Schritt habe man sich alles selbst erarbeiten müssen und dabei auch Lehrgeld bezahlt.

So wurde der erste Entwurf noch ohne große Erwartungen beim Landratsamt des Landkreises Leipzig eingereicht – und kam fast folgerichtig, garniert mit zahlreichen Nachforderungen, zurück. Inzwischen ist das Papier schon dreimal hin- und ebenso oft wieder zurückgegangen. „Immer wieder gab es neue Forderungen. Zwischenzeitlich hatten wir schon das Gefühl, dass wir das Event absagen sollten“, berichtet Schreiber. Auch Schatzmeisterin Jana Taubert kamen Zweifel: „Das Erfassen von Adressen der Gäste, die Ein- und Auslasskontrollen, Toiletten mit fließendem Wasser, für jeden Gast ein gesondertes Handtuch: Vor solchen Anforderungen haben wir in all den 22 Jahren zuvor noch nie gestanden. Wir brauchen allein dafür schon das Dreifache an Personal.“

Nur 900 Karten im Angebot

Zum deutlich höheren Aufwand gesellt sich schließlich noch die Beschränkung der Besucherzahl. Maximal 999 Gäste dürfen am 5. September auf das Open-Air-Gelände. „Abzüglich Personal und Sponsoren stehen somit nur 900 Karten zum Verkauf“, rechnet Jana Taubert vor.

Doch auch damit nicht genug des Organisationsneulandes. Neben sechs Metern Abstand zwischen Bühne und Publikum wurde gefordert, entweder für eine Bestuhlung zu sorgen oder das Event unter Maskenpflicht stattfinden zu lassen. „Ein Open-Air-Konzert im Sitzen, das geht gar nicht“, sagt Schreiber, „also müssen wir die Besucher zum Tragen von Mund-Nase-Masken verpflichten.“ Wie die Fangemeinde Bier trinken oder Steaks essen soll, das könne das Hygienekonzept allerdings nicht vorschreiben, konstatiert er – und kann dabei schon wieder lächeln.

Stimmechtes Udo-Double mit Coverband

Ungeachtet dessen sei der größte Teil der zur Verfügung stehenden 900 Karten bereits verkauft, stellt Schatzmeisterin Taubert zufrieden fest. Udo Lindenberg zieht eben immer noch – und sei es als nahezu stimmechtes Double mit der Coverband „el Panico“. Zudem kann auch die Vorband auf internationale Reputation verweisen. Wellbad hat gerade eben sein erstes Live-Album veröffentlicht und wurde zuvor schon bei internationalen Festivals in Memphis ( USA), Torrita di Siena ( Italien), bei der Canadian Music Week in Toronto und dem renommierten Montreal Jazz Festival gefeiert. Auch Seebenisch 2020 wird seinen Platz in den Annalen der Band finden: 999 Fans hinter Masken, das ist auch für Wellbad ein einzigartiges Erlebnis.

Von Rainer Küster