Sehenswerte Doppel-Performance im Lofft

Leipzig

Immer schön lächeln! Der Kundenservice-Alptraum taugt auch für ein Tanzstück. „Wir könnten Heldinnen sein“ heißt das und hatte am Donnerstag im Lofft Premiere, im Doppelpack mit „How To Take Off Panties Naturally, In Front Of A Big Audience“. Womit der Abend zwei Neuproduktionen des Leipziger 4fürTanz e.V. im Programm hatte.

Versuch einer Ich-Optimierung

In „Wir könnten Heldinnen sein“ machen Manon Parent und Alma Toaspern sich gleich etwas lax programmierten Androiden aufs Versuchsfeld einer Ich-Optimierung. Für die bedarf es, zumindest partiell, der Hilfe des Publikums. Aus dem sitzt deshalb aus bald Maria mit auf der Bühne, in einem Sessel, von dem aus sie dem Treiben der beiden Tänzerinnen beiwohnen darf.

Ist Emotion nur eine Frage mimischer und gestischer Technik? Ist ein gespieltes Gefühl automatisch ein falsches Gefühl? Und ist ein aufgesetztes Lachen kein Lachen mehr? Fragestellungen, die man in „Wir könnten Heldinnen sein“ durchaus hinein lesen kann. Vor allem dann, wenn nach der Begrüßung Marias auf der Bühne samt ein paar Würfelspielen und Tanzeinlagen mit Topfpflanze und Rotweinglas sich Parent/ Toaspern mit einem „Könnte ich bitte ein Lachen bekommen?“ unmittelbar ans Publikum wenden.

Spiel der Nachahmung

Angepeilt ist ein Spiegelungs- und Nachahmungsspiel dieser eigentlich sehr unmittelbaren menschlichen Gemütsregung namens Lachen, die hier indes oft wie ein Konstrukt mimischer Künstlichkeit gerät. Ganz unabhängig davon, wie „echt“ das jeweilige Lachen ist, das von den einzelnen Zuschauern zur Bühne gesendet wird und sich dort auf den Gesichtern von Parent/ Toaspern als mal besser, mal schlechter gelungenes Imitat spiegelt. Als ein kopiertes, wenn nicht „gestohlenes“ Lachen, ein Kunst-Lachen. Je freudvoller, desto künstlicher.

Bei allem Spaß reißt das auch einen durchaus bitteren, dunklen Aspekt an. Inwiefern der von Parent/ Toaspern bewusst intendiert ist, ist müßig zu spekulieren. Im konkreten Fall bekommt die Darbietung ihren besonderen Effekt jedenfalls dank Maria, die – sozusagen voll der Gnade – im Bühnenhintergrund sitzt und lächelt. Ein wenig geduldig, ein wenig amüsiert. Angemessen also.

Konsequent tänzerischer Ausdruck

Als in ihrer Sprödigkeit klug fokussierte Arbeit entpuppte sich dann noch „How To Take Off Panties Naturally, In Front Of A Big Audience“ von und mit Ildikó Toth und Jone San Martin. Eine Choreografie, die sich konsequent auf den tänzerischen Ausdruck kapriziert, auf einen Dialog sich verschiebender Synchronität, der zugleich individuell und abwechslungsreich gerade auch dann ist, wenn sich Passagen wiederholen. Wenn Nuancen, bis hin zur suggestiven Abfolge wechselnder Handhaltungen, erneut ins Auge fallen und die so einfache wie sublime Struktur dieser Choreografie offenbaren.

Die geht ohne Musik über die Bühne. Nur ein verfremdetes Bienensummen, später ein Helikopter, sind auf der Tonspur zu hören. Auch ein Sprechtext – der hier aber zum Glück ebenfalls abstrahiert genug ist, um die schöne Abstraktion dieses Stückes nicht mit irgendwelchen Funktionalitäten zu behelligen. Sehr gelungen.

Nächste Vorstellung am 10. Januar im Lofft, 20 Uhr. Karten unter www.lofft.de

Von Steffen Georgi