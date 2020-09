Am Freitag jährt sich der Tag, an dem die Leipziger Studentin Yolanda Klug verschwand. Am 25. September wurde sie zuletzt gesehen. Nun spricht ihr Vater Peter Klug über bislang bekannte Einzelheiten, seinen Alltag und anhaltende Hoffnung. Er bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.