Seit zehn Jahren: Leipziger Zentrum hilft Hörbehinderten

Das Cochlea-Implantationszentrum der Leipziger Uni-Klinik (UKL) wird zehn Jahre alt. Am Sonnabend wird Geburtstag gefeiert. Die Einrichtung gehört mittlerweile zu den ganz großen in Deutschland, wie Professor Dr. Andreas Dietz erklärt, Direktor der UKL-Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO). 476 Implantate wurden bisher in Leipzig eingesetzt.

Taube können wieder mit Implantat wieder hören

Mit Cochlea-Implantaten können taube Menschen wieder hören; ihnen wird eine Elektrode in die Hörschnecke eingeführt, die den Hörnerv stimuliert. Die Patienten tragen seitlich am Kopf ein kleines Gerät – ein Mikrofon, das über einen Magneten durch die Haut nach innen mit der Elektrode verbunden ist.

Großes Netzwerk nötig

Die Voraussetzungen für einen Behandlungserfolg sind vielschichtig. Ein Kind, das taub auf die Welt kommt, muss früh erkannt werden. Dietz, der Leiter des Leipziger Cochlea-Implantat-Zentrums Professor Dr. Michael Fuchs, und HNO-Kollegen aus Dresden hatten sich für ein entsprechendes Neugeborenen-Screening eingesetzt, das heute Standard in ganz Sachsen ist. In Leipzig werden betroffene Kinder später in der Samuel-Heinicke-Gehörlosen-Schule pädagogisch betreut. „Es reicht nicht, eine Elektrode zu implantieren; es braucht ein großes Netzwerk und ein gutes Zusammenspiel“, stellt Dietz fest, „in Leipzig haben wird das.“ Deshalb geht der Mediziner fest davon aus, dass das UKL demnächst ein Zertifikat für sein Cochlea-Zentrum erhält, das die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC) erarbeitet.

Komplett virtuelles Programm bei HNO-Versammlung

Apropos: Die Fachgesellschaft hält am Freitag ihre Jahresversammlung in Leipzig ab – online, versteht sich. Eigentlich hatte die 5000 Mitglieder starke Vereinigung der deutschen HNO-Mediziner eine Hybrid-Veranstaltung für das Paulinum organisiert – mit begrenzter Teilnehmerzahl und Live-Übertragung. Nun wurde aus Pandemiegründen auf ein komplett virtuelles Programm umgestellt – mit Vorträgen und Firmen-Präsentationen.

Corona: HNO-Ärzte haben vierfach höheres Infektionsrisiko

Corona ist ein großes Thema für HNO-Ärzte, wie Andreas Dietz erklärt, Past-Präsident der Organisation. Denn: Durch die direkte Arbeit am oberen Atemtrakt haben die Fachärzte ein nachweislich vierfach erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Viele Patienten mit Symptomen gehen zu HNO-Ärzten, das Virus befällt oft den Riechnerv. Ein metallischer Geruch oder auch ein metallischer Geschmack sind die Folge. „Die gute Nachricht für die Patienten: Das bildet sich meistens zurück – abgesehen von wenigen Einzelfällen“, sagt Dietz. Allerdings gehen viele Menschen mit solchen vorüber gehenden Symptomen gar nicht zum Arzt; Dietz vermutet auch deshalb eine hohe Dunkelziffer Infizierter.

Ärger über „Querdenker“

Durch umfangreiche Schutzvorkehrungen können an der UKL-HNO-Klinik dringende Operationen nach wie vor stattfinden. Tumor-Patienten zum Beispiel oder auch Patienten, die ein Cochlea-Implantat benötigen, kann so weiterhin geholfen werden – noch. HNO-Mediziner Dietz ärgert sich aber wie viele seiner Kollegen über die „Querdenker“-Demonstration auf dem Augustusplatz, weil solche Veranstaltungen am Ende dazu führen können, dass die Kliniken noch stärker als bisher belastet und wichtige Operationen dann eben doch verschoben werden müssen.

Qualitätssiegel werden weiterentwickelt

Corona – ein großes Thema bei der virtuellen Konferenz, aber bei weitem nicht das einzige. So geht es unter anderem um die Weiterentwicklung der Qualität, um Standards, nach denen sich auch die Patienten richten können, wenn sie sich in die Behandlung einer HNO-Klinik begeben müssen. Kommerzielle Arztbewertungsportale im Internet sieht Andreas Dietz eher kritisch. Die HNO-Fachgesellschaft setzt auf die Vergabe von definierten Zertifikaten für Kliniken, die dazu objektive Kriterien erfüllen müssen.

