Leipzig

Leipzig ist eine Studentenstadt. Verhältnismäßig günstige Mieten, vielfältige Kultur - und Freizeitangebote, die Nähe zu Berlin: Das nutzen derzeit rund 40.000 Studenten in Leipzig aus. Gerade als Student lässt es sich beim Vorzeigen eines gültigen Studentenausweises in Leipzig auch noch bei zahlreichen Veranstaltungen und Spielstätten hervorragend sparen. Die LVZ verrät, wo:

1. Gewandhaus zu Leipzig

Das Gewandhausorchester gehört zu Leipzig –Studierende können es zum Sonderpreis erleben. Quelle: Dirk Knofe

Das Gewandhaus am Augustusplatz ist eines der bekanntesten Aushängeschilder der Stadt Leipzig und Zuhause des weltweit größten Berufsorchesters. Stolze 185 Berufsmusiker prägen den internationalen Ruf von Leipzig als Musikstadt. Wer sich davon selbst überzeugen möchte: Als Student bis 29 Jahre kann man im Gewandhaus zu Leipzig 30 Minuten vor Beginn einer Vorstellung Eintrittskarten zwischen 5 und 20 Euro ergattern.

2. Oper Leipzig

Ebenfalls am Augustusplatz steht eine weitere kulturelle Spielstätte: Die Oper Leipzig, die Stücke in den Bereichen Oper, Musikalische Komödie und Ballett aufführt. Auch hier haben Studenten die Möglichkeit, einiges an Geld einzusparen: So wirbt die Oper Leipzig mit einem Studentenrabatt von 40 Prozent auf ihre Vorstellungen. Für regelmäßige Besucher (die maximal 28 Jahre alt sind) lohnt es sich außerdem, über den Erwerb der Junior Card nachzudenken: Die kostet einmalig 10 Euro und berechtigt für die Dauer einer Spielzeit, Karten für (fast) alle Veranstaltungen der Oper, des Leipziger Ballettes und der Musikalischen Komödie 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn für lediglich 10 Euro pro Ticket zu erwerben.

3. Theater

Seit 1957 lädt das Schauspiel Leipzig in der Bosestraße (Zentrum-West) dazu ein, sich das breite Repertoire von alten Klassikern, über Neuinterpretationen bis hin zu Eigenproduktionen anzusehen. Dabei können Studenten je nach Veranstaltung über 50 Prozent des gängigen Preises einsparen. Und auch das Neue Schauspielhaus im Leipziger Westen lockt mit Rabatten: So kann man dort als Student regelmäßig 2-3 Euro pro Ticket (variiert je nach Veranstaltung) sparen.

4. Kino

Auch die Leipziger Kinolandschaft zeigt sich spendabel: So bezahlt man als Student im CineStar Leipzig Montags immer nur 5 Euro statt 7 Euro (3D: 8 Euro statt 10 Euro), im Passage Kino an den Tagen Montag, Mittwoch und Donnerstag 8,40 Euro statt 9,90 Euro und im Regina Palast 8 Euro statt 10 Euro (3D: 9 Euro statt 12 Euro). Hier gibt es zudem noch Sonderregelungen: So kosten Tickets am Donnerstag, sowie alle Vorstellungen am Samstag und Sonntag bis einschließlich 13.00 Uhr ermäßigt lediglich 6,50 Euro .

5. Museen

3 Euro pro Ticket können alle Studenten einsparen, die für 7 Euro ein Tagesticket für das Museum der bildenden Künste bezahlen. Hat man dagegen nur eine bestimmte Ausstellung im Kopf, lohnt es sich, bis zur Abendkasse zu warten: Da bekommt man eine Stunde vor Schließung für gerade mal 5 Euro eine Eintrittskarte. Für 5,50 Euro (statt 8 Euro) kann man jeweils das Grassi Museum für Völkerkunde, das Museum für Angewandte Kunst oder das Museum für Musikinstrumente betreten. Und auch die Häuser vom Zeitgeschichtlichen Museum (dazu gehören u. a. Das Alte Rathaus, Schillerhaus und Völkerschlachtdenkmal & 1813) lassen sich vergünstigt besuchen.

Kleiner Tipp: Am ersten Dienstag oder Mittwoch des Monats locken viele Museen zusätzlich mit einem kostenlosen Eintritt.

6. Lesen

Täglich die neusten Nachrichten und Entwicklungen der Stadt, aber auch zahlreiche Veranstaltungstipps, sowie Gastronomieempfehlungen können sich Studenten für 15 Euro im Monat sichern. So wenig kostet nämlich das Digital - Abonnement für Studenten der Leipziger Volkszeitung. Für 12 Ausgaben des Stadtmagazins Kreuzer bezahlen Studenten wiederum statt 35 Euro nur 25 Euro.

7. Sport

Der Leipziger Fußballclub RB Leipzig spiet in der ersten Liga und sorgt für regelmäßige Begeisterungsstürme. Trotzdem kann man auch hier als Student Schnäppchen machen: So lassen sich Tageskarten für die Heimspiele schon ab 5 Euro (PK 6) ergattern. Aber Vorsicht: Aufgrund der stabilen Infektionszahlen wird in dieser Saison pro Spiel nur eine limitierte Zuschauerzahl zugelassen. Wer mit Fußball nichts anfangen kann: Auch der Leipziger Handballverein SC DHfK Leipzig wirbt mit Studentenrabatten. Möchten Studenten dagegen lieber selbst Sport betreiben, lohnt sich ein Blick in das Verzeichnis vom Hochschulsport: Hier kann man ein Semester lang für durchschnittlich 25 Euro (statt 35 Euro) eine Sportart erlernen.

8. Sachsentherme

Badespaß in der Sachsenstherme in Leipzig. Reger Betrieb herrschte im Wellenbad der Sachsentherme. Foto: Andre Kempner Quelle: Kempner

Möchte man Körper und Geist nach einer langen Uniwoche etwas Gutes tun, lohnt sich ein Besuch in der Sachsentherme. Hier kostet ein Tagesticket für die Wasserwelt ermäßigt 19 Euro statt regulär 27 Euro. Möchte man zusätzlich auch die Saunalandschaft nutzen, bezahlen Studenten für ein Tagesticket 24 Euro, sowie für drei Stunden 16 Euro.

9. Zoo Leipzig

Ein Highlight im Zoo Leipzig: Die Elefanten Quelle: Zoo Leipzig

Fast schon ein Pflichttermin ist für viele Leipziger ein Besuch im Leipziger Zoo. Auf rund 26 Hektar erwartet die Besucher dort einer der artenreichsten und modernsten Zoos Europas. Wie praktisch, dass sich auch hier als Student sparen lässt: So bekommt man für 51 Euro statt 81 Euro bereits das Jahresticket für den Zoo. Ein einzelnes Ticket kostet für die Wintersaison (1.11. - 20.3.) dagegen 15 Euro statt 18 Euro.

10. Spielen

Escape Rooms sind mittlerweile aus Leipzig nicht mehr wegzudenken. Ist man Student, kann man Montags bis Donnerstags jedes Spiel für 3-5 Personen für 60 Euro statt bis zu 90 Euro bei Escape Room Leipzig in der Salomonstraße spielen. Und auch bei Escape Venture auf der Dresdner Straße erhalten Studenten Rabatte. Ganze 20 Prozent Rabatt erhalten alle Studenten wiederum beim Kauf einer VR Spiele-Session bei F>Society, Leipzigs erstem VR Laden. Hier können in drei Räumen dank der neuen Technologie ganz neue Welten erkundet werden. Wer lieber hoch hinaus möchte: Beim StudiJUMP im Trampolinpark JUMP HOUSE bezahlen Studenten immer mittwochs von 15 bis 20 Uhr lediglich 13,90 Euro statt 19,90 Euro.

Von Johanna Schönfelder