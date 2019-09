Semesterstart in Leipzig: Hier gibt es Wohnraum für Studierende

Leipzig

Mit der Zulassung zum Studium beginnt für viele Studierende in Leipzig die Suche, nach einer Bleibe.Wohnungsportale wie „WG-gesucht“ platzen aus allen Nähten, das Angebot ist groß, die Nachfrage aber ebenso. In beliebten Wohnlagen kommen nicht selten 50 Anfragen auf ein Zimmer. Was also tun, wenn das letzte WG-Casting wieder mal schlecht lief und der Vorlesungsbeginn im Oktober unaufhaltsam näher rückt? Wer in Leipzig zum Semesterstart eine Unterkunft sucht, kann verschiedene Wege gehen.

Wohnungssuche mit Makler

Da es in der Regel die Vermieter sind, die den Makler bezahlen, kann sich auch der sprichwörtliche „arme Student“ beraten lassen. „Zu uns kommen junge Leute oft über Wohnungsangebote auf Immobilienportalen“, sagt Andreas Köngeter, Sprecher der Ortsgruppe Leipzig des Immobilienverbands Deutschland. Aus seiner Sicht gehe der Run auf Wohnungen jedes Jahr im Juni los und dauere bis Ende September. Das sei schon immer so gewesen, einen besonderen Mangel an bezahlbarem Wohnraum sieht er nicht. Allerdings könnten sich Studierende ihre Wohnlage – anders, als noch vor ein paar Jahren – nicht mehr aussuchen. „Besonders nachgefragt ist die Südvorstadt. Dort sind Wohnungen allerdings dementsprechend teurer“, so Köngeter. Junge Leute würden deshalb verstärkt in Richtung Osten ausweichen – nach Reudnitz, Neuschönefeld und Volkmarsdorf. Dort sei es möglich, WG-Zimmer zwischen 250 und 300 Euro zu finden.

Zum Problem für junge Mieter kann dabei werden, dassimmer mehr Vermieter neben Arbeitsvertrag und Schufa-Auskunft auch einen Einkommensnachweis verlangen. Schwierig, wenn der potentielle Mieter gerade erst ins Studentenleben startet. Wenn es keine Angehörigen gibt, die eine Bürgschaft übernehmen können, bleibt oft nur, auf einen Wohnheimplatz zu hoffen.

Wohnheimplätze vom Studentenwerk – begehrt und begrenzt

Rund 5.200 Plätze stellt das Studentenwerk in insgesamt 16 Wohnheimen zur Verfügung. Klar also –nicht alle der mehr als 30.000 Studierenden der Universität Leipzig können hier unterkommen. Die Zimmer sind auch deswegen begehrt, weil sie auch erschwinglich sind, wenn man nicht über wohlhabende Eltern oder den Bafög-Höchstsatz verfügt. 180 bis maximal 360 Euro kosten die WG-Zimmer, Einzelapartments 220 bis 425 Euro. Bewerben kann man sich bereits mit einer vorläufigen Immatrikulationsbescheinigung. Absagen aufgrund fehlender Kapazitäten sind laut dem Studentenwerk zwar eher selten, ein Platz im Wunschwohnheim könne aber nicht garantiert werden. „Wir empfehlen ein Zimmer erst mal anzunehmen. Umziehen kann man auch später noch“, heißt es vom Sprecher des Studentenwerks, Michael Mohr. Wie viele Plätze für das aktuelle Semester noch zur Verfügung stehen, könne momentan nicht gesagt werden – der Vergabeprozess sei bereits in vollem Gange.

Private Wohnheime: Luxus für gut betuchte Studenten

Mitunter einfacher ist es, in privaten Studentenapartments einen Platz zu bekommen. Hier sind die Zimmer möbliert und durchgestylt, die Anbieter werben mit eigenen Fitnessstudios, Kinoräumen und privaten Badezimmern. „Wir können noch nicht genau sagen, wie sehr wir tatsächlich ausgelastet sind“, sagt Marco Lotichius von der Wohnheimkette „Staytoo“, die auf der Karl-Liebknecht-Straße ein Gebäude mit 111 Apartments betreibt. Momentan lägen viele Reservierungen vor, von denen erfahrungsgemäß aber nicht alle eingehalten würden. „Es lohnt sich immer, eine Anfrage zu stellen –auch kurzfristig“, so Lotichius. Der Nachteil der Luxus-Wohnheime: Sie sind vergleichsweise teuer. Bei „Staytoo“ kosten die 19 bis 37 Quadratmeter großen Zimmer regulär 449 bis 699 Euro.

Von Hanna Gerwig