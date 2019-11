Sensation: Fremde Fledermausarten in Leipzig und Dresden entdeckt

Leipzig/Dresden

Für Experten und Fledermausfans ist es eine kleine Sensation: Bei Untersuchungen im Rahmen einer Plattenbausanierung sind Fledermauskenner auf neuartige Bewohner gestoßen. In den Fugen des Gebäudes hatten sich Alpenfledermäuse eingenistet. Und nicht nur das: Bei anschließenden Fangaktionen konnte der Fledermaus-Stammtisch Leipzig ein ganzes Wochenstubenquartier nachweisen.„Für die sonst in Deutschland nur mit Einzeltieren nachgewiesene Fledermausart stellt dies deutschlandweit den allerersten Reproduktionsnachweis dar“, erklärt Fledermausexpertin Bianka Schubert vom Naturschutzbund Sachsen ( Nabu) den Fund.

Weißrandfledermaus in Dresden gesichtet

Doch damit noch nicht genug. Auch in Dresden wurde – bereits im letzten Jahr – eine neue Art entdeckt: die Weißrandfledermaus. Bei beiden Fledertieren handelt es sich um wärmeliebende Spezies. Zwar wurden schon einzelne Exemplare in Bayern und Baden-Württemberg gesichtet, ihr gewohntes Verbreitungsgebiet liegt jedoch im mediterranen Raum. Wie kommt es also dazu, dass sich Exemplare nun auch in Leipzig und Dresden finden lassen? „Wir vermuten, dass es etwas mit dem Klima zu tun hat und dass es milder und wärmer wird“, so Schubert. Spannend bleibt daher für die Forscher, wie sich die Arten in den nächsten Jahren im Norden ausbreiten werden.

Bei Sanierungen auch an den Artenschutz denken

„Da viele Fledermausarten Wärme lieben und an den urbanen Raum gebunden sind, wird es vor allem in unseren Großstädten interessant“, sagt Schubert. „Auch deshalb ist es besonders wichtig, bei Sanierungen von Gebäuden den Artenschutz zu berücksichtigen.“

Von Bastian Schröder